«الصحة» ترخص عقاراً لعلاج «كوفيد- 19»

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أعلنت وزارة الصحة امس صدور ترخيص استخدام عقار Bamlanivimab تحت بند الطوارئ الذي يستخدم لعلاج حالات كوفيد-19 الخفيفة إلى المتوسطة لدى المرضى البالغين والأطفال أكثر من 12 عاما ممن لديهم عوامل خطورة تجعلهم أكثر عرضة لتدهور حالتهم المرضية.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية في الوزارة د. عبدالله البدر إنه صدر ترخيص استخدام آخر تحت بند الطوارئ لدواء Barcitinib لاستخدامه كدواء مضاف لعقار Remdesivir لعلاج حالات (كوفيد-19) لدى المرضى البالغين والأطفال أكثر من سنتين الذين يتلقون العلاج بالمستشفى والذين يحتاجون إلى الأوكسجين أو إلى أجهزة التنفس الصناعي.

وأكد البدر حرص قطاع الرقابة الدوائية والغذائية في وزارة الصحة على توفير أفضل وأحدث العلاجات المعتمدة لمرضى كوفيد-19 في الكويت.

وذكر أن الكويت تعد الدولة الثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة وكندا التي رخصت عقار Bamlanivimab كما تعد من أوائل دول العالم التي رخصت دواء Barcitinib بعد اعتمادهما من هيئة الغذاء والدواء الأميركية FDA وهو ما يؤدي إلى توفير هذه العلاجات المهمة وإتاحتها للمرضى في الكويت بأقرب وقت.

وكانت وزارة الصحة اعلنت تسجيل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 142992 في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 881 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 82 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد- 19 ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 4486 حالة.

وأضاف ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ 24 الماضية بلغ 5572 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1101146 فحصا.

وكانت الوزارة أعلنت شفاء 554 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 137625 حالة.