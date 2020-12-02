الحكومة قد تضطر للاقتراض من «الأجيال»

الأولى

هل تضطر الحكومة للاقتراض رسمياً من احتياطي الاجيال، بعد عمليات تبادل لملكيات بينه وبين الاحتياطي العام؟، الاجابة نعم، خاصة في ظل تأخر اقرار قانون الدين العام، الذي قد يصطدم مجدداً بمجلس امة رافض له، مع بقاء تمريره بمرسوم ضرورة احتمال قوي ايضاً. (طالع ص10)

وفي هذا الصدد، اكد عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ورئيس مجلس ادارة بنك الخليج الأسبق علي رشيد البدر، في تصريح لـالنهار، حول تداعيات تأخر قانون الدين العام واقراره بمرسوم ضرورة، بأن الحكومة هي التي ستواجه متاعب متزايدة بسبب شح السيولة، وضعف الخيارات المتاحة امامها لمواجهة التزاماتها. و اشار البدر الى ان الحكومة وفي ظل زيادة وتيرة شح السيولة والمشكلات المتزايدة، ستضطر لا محالة الى اللجوء للسحب من احتياطي الأجيال القادمة سواء ببيع اصول محلية عليه، واصفاً هذا الاجراء بالخطأ او الاقتراض المباشر منه بقانون وهو الأفضل.

وفي شأن اقتصادي متصل بعمليات السيطرة على توسع الانفاق، اشارت وثيقة حكومية حصلت النهار على نسخة منها، الى اجراءات لعلاج ازمة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص تضمنت توفير تحفيز للشركات لمساعدتها على توظيف الكويتيين، ووضع استراتيجية وطنية جديدة لتنمية القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بالتعاون مع مستشارين خارجيين، وتنقية قوائم الباحثين عن عمل من خلال الفصل بين الباحثين عن العمل الجادين وغير الجادين للالتحاق بالقطاع الخاص، والربط بين الفرص الوظيفية المتاحة ورغبات الباحثين ما يساعد في تسكين الشخص المناسب في المكان المناسب، وتنسيق التعاون مع المؤسسات التعليمية بهدف نشر خدمات الارشاد الوظيفي وتوعية الطلبة بكيفية اختيار التخصص.