المرحلة الأولى من عودة العمالة المنزلية تشمل المقيمين الهنود والفلبينيين

الأولى

أعلنت الادارة العامة للطيران المدني عن بدء استقبال خطة عودة العمالة المنزلية بدءا من 7 ديسمبر الحالي بنظام الحجر الالزامي لمدة اسبوعين وفق الاشتراطات الصحية في البلاد، حيث سيتم تخصيص 58 بناية سكنية للعمالة كحجر منزلي.

وأشارت الادارة الى انه سيتم استقبال العدد المتوقع للعمالة المنزلية في الخارج (80 ألفا)، مبينا ان العدد اليومي المتوقع 600 راكب قادم يومياً.

واوضح مدير عام الادارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان خلال مؤتمر صحافي امس ان الخطة ستوفر التكاليف على الكفيل الذي يرغب في عودة عامله المنزلي من بلده مباشرةً بدلا من مروره بدولة وسيطة والبقاء فيها 14 يوما، لافتا الى ان المشروع مؤقت لحين رفع الحجر الصحي من قبل السلطات الصحية في الدولة.

واشار الى ان للكفيل حرية اختيار سفر عامله المنزلي سواء بالطيران المباشر الى الكويت او اختيار دولة وسيطة ترانزيت، مؤكدا ان جهود انفاذ المشروع كبيرة من قبل وزارة المالية ووزارة الصحة والهيئة العامة للقوى العاملة.

ولفت الفوزان الى ان الخطة تنقسم الى جزأين، الاول هو الجزء الفني المتعلق وبدء التسجيل عبر المنصة الالكترونية بالسلامة لتسجيل بيانات طلب عودة العامل المنزلي من الخارج الى الكويت، بالاضافة الى توضيح خطة السفر والفحص والتذاكر لعودة العامل المنزلي من الخارج الى الكويت وحتى انهاء العامل اجراءات الخروج من مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي.

اما عن الجزء الثاني من الخطة فقال الفوزان هو الذي يشمل الجزء الفني والمالي المتعلق بفترة الحجر الصحي بما فيه من الجوانب اللوجيستية التي تتضمن النقل والسكن والخدمات.

بدوره قال نائب المدير العام لشؤون المطار بالانابة صالح الفداغي: بالنسبة لتوفير المساكن المخصصة للحجر الصحي والخدمات المصاحبة بما يتوافق مع اشتراطات وزارة الصحة، تلقى الطيران المدني عرضا من شركة ناشيونال لخدمات الطيران ناس يتضمن المواصلات والسكن في بنايات سكنية مستقلة و(3) وجبات وخدمات النظافة والأمن والحراسة وجميع الخدمات العامة.

واكد الفداغي انه تم التفاوض مع شركة ناشيونال لخدمات الطيران ناس حيث تم تخفيض الكلفة من 550 دينارا الى 270 للشخص الواحد وذلك لتقديم اسعار تنافسية من الناحية الاقتصادية وضمان وصول العمالة المنزلية مباشرة الى الكويت.

من جانبه قال المتحدث الرسمي للطيران المدني سعد العتيبي ان دخول المنصة للتسجيل اختياري للمواطنين لاختيار عودة العمالة المنزلية مباشرة من الدول الـ 34 الى الكويت او اختيار دول وسيطة للحجر المنزلي.

واشار الى ان العدد المتوقع للعمالة المنزلية في الخارج (80 ألفا)، مبينا ان العدد اليومي المتوقع 600 عامل يومياً.

وعن مراحل الخطة قال العتيبي انها في المرحلة الأولى تشمل الهند والفلبين فيما تشمل المرحلة الثانية باقي الدول، مشيرا الى انه سيتم توفير 58 بناية سكنية تتضمن كل الخدمات العامة بشأن الحجر الصحي، كما تتضمن الخدمات اللوجيستية ادارة وأمن وخدمات ومواصلات و3 فحوص PCR و3 وجبات مقدمة من شركة كاسكو واقامة لمدة 14 يوماً في سكن واحد لتسهيل الاشراف من قبل وزارة الصحة. وقال ان العدد المتوافر حالياً هو ( 58 ) بناية سكنية تتضمن جميع الخدمات العامة بشأن الحجر الصحي وفيها سكن خاص للسيدات وسكن خاص للرجال موزع للجنسيات بشكل منفصل.