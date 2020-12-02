لقاح ألماني ضد «كورونا» بأقل من يورو!

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تخوض شركات عالمية سباقاً لانتاج لقاحات مضادة للفيروس المستجد، الذي أصاب حتى الآن أكثر من 63 مليون شخص حول العالم وأودى بحياة أكثر من مليون، وسط ترقب عالمي للنتائج من أجل التخلص من كابوس «كورونا».

الا أنه بعيداً عن الشركات الضخمة، يعمل رجل الأعمال والباحث الألماني، ميشائيل بيونتك، على تطوير لقاح مميز عن غيره وبسعر خيالي، في وقت من المتوقع أن تتراوح أسعار اللقاحات الأخرى بين الـ20 والـ39 دولاراً للجرعة الواحدة.

فقد كشف بيونتك لموقع «دويتشه فيله» الألماني أنه يأمل في التمكن من انتاج لقاح ضد «كورونا» باستخدام خلايا الخميرة كلفته أقل من يورو في النصف الثاني من عام 2021. وأشار الى أن «هناك بالتأكيد ميزتين رئيسيتين لهذا اللقاح: الأولى هي سلامة اللقاح الذي خضع للتجارب، وكما نعلم فان اللقاح يعمل ولا يؤذي، والميزة الثانية هي أنه يمكننا أن ننتج من خلال خلايا الخميرة لقاحاً رخيصاً للغاية».

كما لفت قائلاً: «ولكي نكون منصفين، علينا القول ان الشركات المرخص لها وشركاءنا الذين يستفيدون من هذه التكنولوجيا الخاصة بنا، ينتجونها ويسوقونها داخلياً. كما توجد بالفعل منشآت كبيرة جداً يتم استخدامها الآن في انتاج لقاح التهاب الكبد الوبائي، على سبيل المثال، يمكن استخدامها واستغلالها في انتاج لقاح «كوفيد - 19» بسعر منخفض جداً في بلدان صاعدة لأسواق كبيرة جداً وهذه بالتأكيد نقطة مهمة».

وأضاف أنه «يمكننا تقديم لقاح بسعر أرخص لأننا نعلم من اللقاحات التي تم تطويرها بالفعل أنه يمكنك انتاج جرعة واحدة من اللقاح بأقل من يورو واحد مع تحقيق ضمان هامش للربح. كما أننا لا نحتاج عشر سنوات أخرى من أجل تطوير اللقاح».