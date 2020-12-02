السعودية: لا نؤيد سياسة الاغتيالات على الإطلاق

الأولى

موسكو - الوكالات: قال السفير عبدالله المعلمي مندوب السعودية الدائم في الأمم المتحدة، ان الرياض «لا تؤيد سياسة الاغتيالات على الاطلاق»، وذلك تعليقا على اغتيال العالم النووي الايراني محسن فخري زادة. وقال المعلمي خلال استضافته في برنامج «قصارى القول» على RT، ان «خسارة عالم مسلم هي خسارة للأمة الاسلامية بأكملها». لكن المندوب السعودي دعا «ايران الى عدم التصعيد»، مشيرا الى أن «ردود الفعل العفوية والعاطفية لا تؤدي الى نتائج ايجابية، كما نصح طهران بأن تثبت للمجتمع الدولي حسن نواياها فيما يتعلق ببرنامجها النووي حتى لا يتعرض علماؤها وأبناؤها للخطر». وقتل العالم النووي الايراني يوم الجمعة الماضي في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ«الارهابية».