ألمانيا: يجب حل الأزمة الخليجية في إطار «مجلس التعاون»

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برلين- الوكالات: أكدت وزارة الخارجية الألمانية انه ينبغي حل الأزمة الخليجية «في إطار خليجي وعربي»، مضيفة أن الزيارة الوشيكة لجاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى منطقة الخليج مرحب بها، وذلك قبل أسابيع من نهاية ولاية ترامب. وشددت متحدثة باسم الخارجية الألمانية في مؤتمر صحافي على ضرورة تسوية الخلاف الخليجي «الذي يثقل كاهل المنطقة منذ قرابة عامين في إطار مجلس التعاون الخليجي، والتعاون الجيد بين جميع الدول العربية»، وأضافت المتحدثة باسم الوزارة أن استئناف المحادثات لحل الأزمة هو أمر جيد بشكل عام، وأن برلين ستتابع زيارة كوشنر إلى المنطقة، ونوعية المحادثات التي سيجريها، وستقيّم مخرجات مبادرته. وجاء موقف برلين تعقيبا على خبر قرب زيارة جاريد كوشنر إلى السعودية وقطر في محاولة أخيرة لرأب الصدع الخليجي قبل نهاية ولاية الرئيس ترامب في 20 يناير المقبل. وأورد موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي أن زيارة كوشنر تأتي بوصفها محاولة أخيرة لحل الأزمة الخليجية التي اندلعت قبل أكثر من 3 سنوات.