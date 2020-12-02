الأمير: علاقات الكويت مع الإمارات راسخة وتاريخية

وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. منتهزا سموه هذه المناسبة للاشادة برسوخ أواصر العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط الكويت والإمارات العربية المتحدة وبالإنجازات الحضارية البارزة التي حققتها الإمارات العربية المتحدة على صعيد مسارها التنموي الطموح وأسهمت في تعزيز المكانة الرفيعة للبلد الشقيق، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية وللإمارات العربية المتحدة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

