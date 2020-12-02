المقصيد: جائزة محمد بن زايد مكسب تربوي

وطن النهار

اعتمدت جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي خلال الاجتماع الافتراضي لأعضاء اللجنة العليا والذي عقد أخيراً، النتائج النهائية للدورة الثالثة للجائزة، تمهيداً للإعلان عن الفائزين قريباً، فضلاً عن مناقشة مجموعة من القضايا التي تهتم بصياغة أسس تطور وريادة الجائزة، واستعراض الجهود التي بذلت والخطط المستقبلية للتطوير والتجويد، لتحقيق أهدافها التربوية.

شهد اللقاء حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، مشرف عام الجائزة، والدكتور علي بن عبد الخالق القرني، مدير عام مكتب التربية العربي، رئيس اللجنة العليا للجائزة، والمهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية للرقابة والخدمات المساندة، نائب رئيس اللجنة العليا، والدكتور محمد المقبل وكيل وزارة التعليم للتعليم العام في المملكة العربية السعودية، عضو اللجنة العليا، والدكتور محمد مبارك جمعة وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات في مملكة البحرين، عضو اللجنة العليا، وفيصل المقصيد وكيل وزارة التربية بالإنابة الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في الكويت، عضو اللجنة الفنية، ومحمد النعيمي، مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي العهد بأبوظبي، عضو اللجنة العليا، والدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي بدولة الامارات، رئيس اللجنة الفنية، والشيخة خلود القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة بدولة الامارات، نائب رئيس اللجنة الفنية، والدكتور حمد الدرمكي، أمين عام الجائزة.

فريق العمل

وأكد الحمادي أهمية الجائزة والجهود المبذولة لترسيخ دورها عربياً، شاكرا لجميع أعضاء اللجنة العليا والفنية والإعلامية وجميع فرق العمل على الجهد الاستثنائي في هذا الظرف الاستثنائي واستمرار عملية التقييم عن بعد بمشاركة نخبة من المقيمين من مختلف الدول.

وأوضح أن الجائزة تخللتها ثلاث مراحل رئيسة، تم خلالها الاطلاع على أفضل الممارسات التربوية، بدءا من التقييم المكتبي للملفات من دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة إضافة إلى مصر والأردن، ومن ثم المقابلات الشخصية، وأخيراً إجراء المقابلات مع الهيئة الإشرافية وزملاء المعلم والطلبة، حيث تكللت جميعها بالنجاح وسلاسة الإنجاز، مشيراً إلى أهمية الجائزة ومعاييرها في الارتقاء بأداء وجودة المعلمين وفقا لأفضل المعايير العالمية والتي تسهم في تحقيق استدامة التعليم من خلال تمكين المعلم.

وتقدم بالشكر إلى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه اللامحدود، للجائزة وتقدمها، وتمهيد جميع أشكال الدعم لإبراز دور المعلم وتكريمه، وتعزيز الحراك التربوي محلياً وعربياً.

الحقل التربوي

وشدد على أهمية تشجيع المعلمين للمشاركة في الجائزة وخصوصا أصحاب المبادرات والممارسات المتميزة التي تخدم الحقل التربوي، من اجل تمكينهم وبناء استراتيجيات تعليمية مستدامة تضمن لأنظمتنا التعليمية المنافسة عالمياً، مما ينعكس إيجابا على مخرجات العملية التعليمية.

من جانبه، قال القرني إن الجائزة ينصب اهتمامها على إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم في بلداننا العربية، من خلال توجيه البوصلة نحو المعلم الذي يشكل الضمانة الحقيقية لتعليم مستدام، وأجيال معرفية تنهض بمستقبل أوطانها. وأشاد بحجم العمل المبذول في ظل هذا الظرف الحالي، والتضامن والتعاون والتنسيق الكبير من قبل فرق العمل والذي أفضى إلى نجاح كبير في النتائج، نلمسه حالياً.

وأكد المهندس عبد الرحمن الحمادي أن الجائزة أصبحت ركيزة تربوية ومدخلاً مهماً للمعلم لكي يتميز معرفياً، ولتكون له بمثابة بيئة حاضنة للإبداع والابتكار، وهذا نتاج رؤية مستقبلية للقيادة الرشيدة، التي لم تدخر جهداً للمضي قدماً في توفير مسوغات النهضة الإنسانية، والتي يتصدر مشهدها التعليم، لافتاً إلى أن الجائزة حققت نجاحات متتالية وتميزاً خلال دوراتها الثلاث، لذا أصبحت تمتلك قاعدة وقيمة كبيرة على المستوى العربي، وذلك بالنظر إلى أهميتها ومعاييرها ومجالات المشاركة المتنوعة التي تسهم في توظيفها، لتحقيق نهضة تعليمية مشهودة، وتطور أنظمتنا التعليمية عبر دعم وحفز المعلم.

وبهذه المناسبة اوضح الدكتور محمد المقبل وكيل وزارة التعليم للتعليم العام بالمملكة العربية السعودية، أن الجائزة دورة بعد دورة، انعكس أثرها البين في دفع عجلة التطور المهني والمعرفي للمعلم في الدول المشاركة، وكلنا لمس تميزا لافتا في الأداء لهم، وهذا هو الهدف الأساسي الذي انبثقت لأجله الجائزة، التي تحظى برعاية خاصة من قبل القيادة في دولة الإمارات، وهذا الشيء حافز آخر لها وتحد لكي تحقق مزيداً من المكاسب التربوية، وترسيخ لدورها التربوي من خلال استقطاب المزيد من المشاركة في الدورات القادمة، وحفز الميدان على اتخاذ الإبداع كمنهجية عمل في التفاعلات التعليمية.

وأضاف الدكتور المقبل أننا لمسنا هذا العام رغم الظروف التي يمر بها التعليم في كل مكان بسبب جائحة كورونا، ابتكارات وإبداعات من المعلمين في تعويض الفاقد التعليمي، وهذا يعزز من قيم الجائزة وما تسعى لبثه ونشره في الوسط التعليمي من خلال المرونة في الأداء، واستخدام التكنولوجيا الرقمية، في دفع عجلة الرسالة وتحقيق أهدافها التربوية، في تعزيز الحراك التعليمي، ونشر الإبداع والابتكار بين المعلمين.

تنافس المعلمين

بدوره، عبر د. محمد مبارك جمعة عن اعجابه بما حققته الجائزة من تنافسية بين المعلمين، ومن اجتهاد للمشاركة فيها عبر توثيق اعمالهم، وتطوير مهاراتهم بهدف تحقيق القدرة على الوصول الى مراكز متقدمة فيها، كما اشاد د. محمد مبارك جمعة بحجم المشاركة من قبل المعلمين، وبنوعية مشاركاتهم في الوقت ذاته، لافتا الى اننا اصبحنا اليوم نرى ابتكارات ومبادرات تربوية واعدة وهادفة، ومعلمين يمتلكون زمام المبادرة، يلهون زملاءهم ويثرون المجتمع المدرسي بالابداع والتميز وهذا ينعكس في المحصلة النهائية على جودة المخرجات التعليمية في بلداننا، مؤكدا في الوقت نفسه اهمية الدور الذي تقوم بها جائزة محمد بن زايد لافضل معلم لتحقيق هذا الهدف، ومشيدا بالجهود التي تبذل من قبل اللحنة العليا برئاسة وزير التربية والتعليم حسين الحمادي، وبقية الطاقم التعليمي والاداري والفني الذي يتابع العمل بشكل دؤوب.

وأكد فيصل المقصيد، أن الجائزة تمضي بخطى ثابته نحو رفع سوية أطر ومسارات التعليم في الدول المشاركة وتدعيمها بأسس التميز والتمكين والإبداع، كونها تبحث في أفضل السبل لتعزيز مهارات وقدرات المعلم الذي يشكل عصب العملية التعليمية، لافتا إلى أن الجائزة كشفت لنا عن مجموعة كبيرة من المعلمين المبدعين في مجالاتهم الدراسية، وهذا مكسب تربوي إضافي علينا أن نحسن استثماره وتنميته لكي ترتفع بذلك سقف طموحاتنا تعليميا.

