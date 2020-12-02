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البت في المخيمات يعقب تقييم «الصحة» 15 الحالي

المنفوحي: 90 % نسبة الالتزام بالاشتراطات الصحية

فايز الزعل
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الأربعاء 02 ديسمبر 2020

حذر مدير عام بلدية الكويت احمد المنفوحي من بطء في عمل السيرفرات في انظمة البلدية مسببا ذلك أن النظام الالكتروني اصبح عليه ضغط كبير فظهرت بعض العقد في تغيير السيرفرات وتوسيع الطاقة الاستيعابية لها وبالتالي خلال الشهر هذا يكون هناك بطء بالنظام حتى تعمل السيرفرات الجديدة وترجع لعملها الطبيعي.
وأكد في تصريح صحافي أنه تم تشكيل فريق للتعامل مع الكم الكبير من المعاملات الالكترونية لكي يتم الانتهاء منها وفق النظام الالكتروني الذي يعمل في موضوع التشوين وستكون رخص التشوين الكترونية.
واعلن عن انفصال قطاع النظافة ليكون مستقلا بعمله وفق برامج خاصة ومقررة ومعدة له، لافتا الى انه سيدخل ضمن الهيكل مراقبةً لانها نجحت في كثير من عدة مواقف سابقة فضلا عن التتبع المركزي للبلديات ما رتب اشياء جمة حتى المعاملات من ايصال تيار ومصداقية الكشف لأن المعني في هذه الانظمة يحتاج لان يحس بالامان الإجرائي.
وحول دخول المجتمع للمرحلة الخامسة عقب الانتهاء من اجراء الانتخابات يوم 5 ديسمبر الحالي. قال المنفوحي ان لجنة الاشتراطات الصحية تتابع الوضع عن كثب مؤكدا التزامها بالمهام المناطة بها والتي هي المجمعات والاسواق والالتزام المجتمعي بحدود 90% وهذا الرقم من الفريق المشكل من وزارة الصحة لتقييم الأداء ما انعكس على الارقام الموجودة في جميع الاحصائيات وحتى الاصابات مؤكدا ان ذلك جهدا مشتركا من المواطن والمقيم بالالتزام بالاشتراطات الصحية وبخصوص المخيمات فننتظر تقييم وزارة الصحة للوضع في تاريخ 15/12 ونحن نطبق اشتراطات وزارة الصحة.


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