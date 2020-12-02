«البلدي»: إرجاء تحويل إحدى قطع خيطان إلى سكن استثماري

وطن النهار

أجلت لجنة الفروانية في المجلس البلدي اقتراح إنشاء جسر مشاة أمام المعهد التطبيقي في منطقة العارضية لحين دعوة الهيئة العامة للزراعة.

وقال رئيس اللجنة محمد الرقيب إنها وافقت على طلب وزارة الكهرباء بشأن تخصيص وتثبيت وتسليم موقع محطة تحويل كهرباء رئيسة بمنطقة الرقعي، كما تمت الموافقة على تخصيص وتثبيت وتسليم موقع لإنشاء محطة تحويل كهرباء رئيسة في منطقة جنوب العارضية، كما تمت الموافقة على تخصيص موقع لإنشاء محطة تحويل في منطقة الأندلس.

واشار إلى أن اللجنة أجلت الطلب المقدم من مجموعة من سكان منطقة خيطان قطعة «10» لحين حضور مقدمي الطلب ومختار المنطقة، كما قامت، بتأجيل الطلب المقدم بشأن تحويل قطعة «5» في منطقة خيطان إلى استثماري، كما قامت بتأجيل الكتاب المقدم بشأن إنشاء شارع خدمات في منطقة صباح الناصر الناصر قطعة «5» بجانب الجهة الغربية حتى مواقف صالة سهو المطيري.

