البلدية زيَّنت «المباركية» بأعلام الإمارات

وطن النهار

في إطار مشاركة البلدية دول مجلس التعاون الخليجي احتفالاتهم بأعيادهم الوطنية، قامت إدارة العلاقات العامة ممثلة في مراقبة أعمال الزينة ورفع الأعلام برفع أعلام دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمنطقة المباركية (سوق الغربللي- سوق الصراريف- شارع الأمير) بمناسبة الذكرى الـ 49 لليوم الوطني والذي يصادف اليوم الأربعاء الثاني من ديسمبر.

وقالت الإدارة ان رفع الأعلام في هذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع الكويتيين قد تم بالتنسيق مع فريق تطوير أسواق مدينة الكويت لما تمثله منطقة المباركية من قيمة تاريخية وتراثية، وكونها الوجهة المفضلة لمعظم الزائرين للدولة.

