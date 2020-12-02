«السكنية» تسلَّمت مشروع «من باع بيته»

وطن النهار

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن الاستلام الابتدائي الجزئي لـ 462 بيتاً، ضمن مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة عدد 509 بيوت وأعمال الطرق وشبكات البنية التحتية ومواقف السيارات والمباني العامة ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع شرق تيماء.

وأوضحت المؤسسة انها بصدد القيام بالمعاينة الموقعية للأعمال من قبل اللجنة المشكلة للاستلام الابتدائي الجزئي قبل التسليم الفعلي للأعمال.

جدير بالذكر أن مشروع شرق تيماء والمخصص للفئات المحددة والمخاطبة بأحكام القانون رقم (2) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 وهم فئة من سبق من باع بيته وقام بسداد كامل قيمة القرض المستحق لبنك الائتمان الكويتي.

وتبلغ مساحة أرض البيت 300 متر مربع ومساحة البناء 425 مترا مربعا وقد تم تصميم البيت من طابقين بحيث يوفر ذات الاحتياجات المتوافرة في البيت الحكومي.

