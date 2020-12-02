80 ألف عامل منزلي يبدأون العودة الإثنين المقبل

وطن النهار

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني عن بدء استقبال خطة عودة العمالة المنزلية يوم 7 ديسمبر الحالي بنظام الحجز الإلزامي لمدة أسبوعين وفق الاشتراطات الصحية في الكويت، حيث سيتم تخصيص 58 بناية سكنية للعمالة كحجر منزلي.

وأشارت الإدارة إلى انه سيتم استقبال العدد المتوقع للعمالة المنزلية في الخارج (80 ألفا)، مبينا أن العدد اليومي المتوقع 600 راكب.

واوضح مدير عام الادارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان خلال المؤتمر الصحافي الذي إقامتة الإدارة العامة للطيران المدني لعرض خطة عودة العمالة المنزلية الى البلاد ابتداء من يوم الاثنين القادم، بحضور القيادات إن مشروع العودة مقترح مقدم من شركة الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة وشركة ناشيونال لخدمات الطيران « ناس» للسلطات الصحية.

وأكد أن الخطة ستوفر التكاليف على الكفيل الذي يرغب في عودة عامله المنزلي من بلده مباشرةً بدلا من مروره بدولة وسيطه والبقاء فيها 14 يوما، لافتا إلى أن المشرع مؤقت لحين رفع الحجر الصحي من قبل السلطات الصحية في الدولة.

واشار إلى أن للكفيل حرية اختيار سفر عامله المنزلي سواء طيران مباشر إلى الكويت أو اختيار دولة وسيطة «ترانزيت»، مؤكدا أن جهود المشروع كبيرة من قبل وزارة المالية ووزارة الصحة والهيئة العامة للقوى العاملة.

ولفت إلى ان الخطة تنقسم إلى جزأين رئيسين أولا الجزء الفني المتعلق بالسفر الجزء الفني المتعلق بالسفر وبدء التسجيل عبر المنصة الإلكترونية «بالسلامة» لتسجيل بيانات طلب عودة العامل المنزلي من الخارج الي الكويت، بالاضافة لتوضيح خطة السفر والفحص والتذاكر عودة العامل المنزلي من الخارج الى الكويت وحتى إنهاء العامل إجراءات الخروج من مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي.

اما عن الجزء الثاني من الخطة فقال الفوزان هو الذي يشمل الجزء الفني والمالي المتعلق في فترة الحجر الصحي بما فيه من الجوانب اللوجيستية التي تتضمن النقل والسكن والخدمات.

واضاف أن الجزء الفني والمالي المتعلق بالحجر يتعلق هذا الجزء منذ خروج العامل من مطار الكويت الدولي ونقله الى المساكن المخصصة للحجر الصحي وجميع الخدمات اللوجيستية الخاصة بالمواصلات وتوفير المساكن الصحية والفحوصات الطبية المطلوبة وفق اشتراطات وزارة الصحة.

رحلات حصرية

بدوره، قال نائب المدير العام لشؤون المطار بالإنابة صالح الفداغي أن المراحل الأولية للخطة قيام الطيران المدني بالتنسيق مع شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة حيث تم التفاوض مع الشركات الوطنية على تقديم أسعار تنافسية مقارنة مع المعروض في السوق لكي تكون الرحلات حصرية لشركات الطيران المحلية، وبالفعل قدمت شركاتنا الوطنية أسعار تنافسية أقل من المعروض في سوق النقل الجوي.

واوضح الفداغي بالنسبة لتوفير المساكن المخصصة للحجر الصحي والخدمات المصاحبة بما يتوافق مع اشتراطات وزارة الصحة، تلقى الطيران المدني عرض مقدم من شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) يتضمن المواصلات والسكن في بنايات سكنية مستقلة و(3) وجبات وخدمات النظافة والأمن والحراسة وكافة الخدمات العامة.

واكد أنه تم التفاوض مع شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) حيث تم تخفيض الكلفة من 550 ديناراً الى 270 ديناراً للشخص الواحد وذلك لتقديم أسعار تنافسية من الناحية الاقتصادية وضمان وصول العمالة المنزلية مباشرة الى الكويت.

منصة إلكترونية

من جانبه، قال المتحدث الرسمي للطيران المدني سعد العتيبي أن آلية تنفيذ الخطة تكليف شركة الخدمات الأرضية المعتمدة في مطار الكويت الدولي شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) ضمن العقد المبرم مع الإدارة العامة للطيران المدني الحالي ووفق الشروط والضوابط القانونية والمالية ذات الصلة بإعداد منصة إلكترونية للتسجيل وآلية ربط المختبرات الخارجية (برنامج MUNA) وإدارة عملية طلب قدوم العامل المنزلي من دولة الكويت مع إجراء فحص PCR خارج الكويت وبالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الخارجية من دون كلفة مالية على الدولة أو المسافر.

واوضح أن وزارة الصحة اعتمدت معايير اختيار المختبرات الخارجية لإدراجها ضمن برنامج ربط المختبرات الخارجية (برنامج MUNA) وكذلك الشروط الصحية الخاصة بالمساكن المخصصة للحجر الصحي.

واشار العتيبي إلى انه تم تشكيل لجنة فنية للإشراف العام على تنفيذ ومتابعة خطة عودة العمالة المنزلية من الخارج برئاسة الطيران المدني وعضوية كل من «وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الصحة، الهيئة العامة للقوى العاملة» بحيث تتولى اللجنة متابعة الشركات الوطنية «الخطوط الجوية الكويتية، طيران الجزيرة، شركة ناشيونال لخدمات الطيران» في تنفيذ الخطة فيما يتعلق تقديم تذاكر السفر وتوفير المساكن المخصصة للحجر الصحي داخل الكويت وفق اشتراطات وزارة الصحة بما يتوافق مع المعايير الإنسانية والأمنية، وللجنة الحق في تشكيل فرق فرعية للاشراف والمتابعة.

وعن متطلبات الخطة قال العتيبي: إنه تم اخذ موافقة وزارة المالية بشأن إجراءات التعاقد مع شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) وموافقة إدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة بهذا الشأن وبدء تطبيق الخطة الاثنين المقبل، مؤكدا أن المدة الزمنية للخطة أربعة أشهر لقدوم حاملي الإقامة الصالحة (مادة 20).

وقال ان دخول المنصة للتسجيل اختياري للمواطنين لاختيار عودة العمالة المنزلية مباشرة من الدول الـ 34 الى الكويت او اختيار دول وسيطة للحجر المنزلي.

واشار العتيبي إلى أن العدد المتوقع للعمالة المنزلية في الخارج (80 ألفاً)، مبينا أن العدد اليومي المتوقع 600 راكب. وعن مراحل الخطة قال العتيبي أنها في المرحلة الأولى تشمل الهند والفلبين فيما تشمل المرحلة الثانية باقي الدول.

وأشار إلى انه سيتم توفير 58 بناية سكنية تتضمن جميع الخدمات العامة بشأن الحجر الصحي، كما تتضمن الخدمات اللوجستية إدارة وأمن وخدمات ومواصلات و3 فحوص PCR و3 وجبات مقدمة من شركة كاسكو وإقامة لمدة 14 يوما في سكن واحد لتسهيل الاشراف من قبل وزارة الصحة العدد المتوفر حالياً (58) بناية سكنية تتضمن كافة الخدمات العامة بشأن الحجر الصحي سكن خاص للسيدات وسكن خاص للرجال السكن موزع للجنسيات بشكل منفصل.

عودة المقيمين

قالت الإدارة العامة للطيران المدني أن نجاح خطة عودة العمالة المنزلية من الخارج كمرحلة أولية سوف ينقلنا الى مراحل أخرى لعودة بقية الفئات من المقيمين بشكل منظم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وبتعاون القطاع الخاص.

كلفة شاملة

أكدت الإدارة أن كلفة الحجر المؤسسي تتضمن الفحص والمواصلات والامن والإقامة والوجبات والخدمات.

