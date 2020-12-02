الخشرم: الحكومة عبثت بالهوية الوطنية

وطن النهار

أكد مرشح الدائرة الثالثة أسامة الخشرم ان الحكومة أسهمت في العبث بالهوية الوطنية عبر ممارسات شبهها بصب الماء على اللبن.

وقال الخشرم في لقاء مع برنامج «صالح مع النهار» انه سلم الإدارة العامة للجنسية ملفاً بأوراق المزورين للجنسية متعهداً بتقديم كشف آخر الأحد المقبل.

وفيما يلي نص اللقاء:

هل يوجد لديك تعليق بشأن اعداد الناخبين في الدائرة الثالثة؟

يجب ان يقف هذه العبث في نقل الاصوات للتلاعب في ارادة الأمة في صناديق الانتخابات حيث ان تلك كارثة من خلال تغيير ديمغرافية الدائرة، كما ان الدائرة تتميز بهذا الخليط وعندما تسمح بنقل في اتجاه معين تصبح قد اثرت على ارادة الدائرة وناخبيها وذلك تزوير لارادة الأمة.

ما الدوافع التي جعلت اسامة الخشرم يخوض الانتخابات؟

حملت على عاتقي في السنوات الماضية قضية الهوية الوطنية ومواجهة الفساد بقوة وذلك من خلال مواجهات فعلية، حيث ان في قضية الهوية الوطنية التقيت صاحب السمو الراحل الشيخ صباح الاحمد -رحمه الله - مرات عدة وقمنا بطرح همومنا ككويتيين في العبث بالهوية الوطنية والتزوير وكان سموه داعما للحفاظ على الهوية الوطنية وفلترة المجتمع من العبث فيها وعملنا على وجود مخارج وحلول وفعلا اوجدنا تصورات ومرئيات في القوانين واقتراحات بقانون جاهزة وطرحها وتقديمها في مجلس الأمة، كذلك قضية المقيمين بصورة غير قانونية كانت جزءا من القضايا المثارة ومحل اهتمام من القيادة في الكويت والحكومة، حيث قمنا بوضع تصورات للمعالجة النهائية لهذا القضية.

مصالح انتخابية

هل شارك اسامة الخشرم في العديد من القوانين في مجلس الأمة قبل ترشيحه؟

نعم اولا تهيئة الرأي العام لمعالجة القضية، حيث في السابق كان راي عام واحدا وهو ابقاء الحال على ما هو عليه واستقلال هذه القضية لمصالح انتخابية دون ايجاد حل فعلي فكان كل النواب على مدى عقود من الزمن يتكسبون عليها، اما فعليا لم يساهموا بعلاجها، حيث دفعنا بتغير الراي العام لمواجهة الحملة الشعواء التي تسيء الى الكويت من خلالهم انفسهم لابقاء الوضع كما هو لابقاء المدعين على انهم مظلومون او يستحقون الجنسية، وفي حقيقة الامر ان في غالبيتهم ومن غير المعقول ان المقيمين بصورة غير قانونية في سنة 1970 اعدادهم 30 الفا وفي 1980 اصبح عددهم 180 الفا وفي عام 1990 اصبح عددهم ربع مليون وفي عام 1991 اصبح عددهم 86 الف تقريبا، كيف يحدث ذلك بلا شك انهم لا ينتمون لهذا المجتمع، حيث انهم مدعون، وان كان هناك فئة صغيرة لديها اعتراض على تجنيس فئة معينة ذلك من الممكن حلها، و ايضا هناك فئة اخرى اثبتت ولاءها وضحت من اجل الكويت وقدموا الشهداء وشاركوا في الحروب وهناك اناس متميزون حيث ان هؤلا لا بد من معالجة وضعهم، مؤكدا ان من له حق سوف تتم معالجة وضعهم، وانا وقفت في عام 2018 ضد العبث في القائمة التي بعثتها اللجنة المركزية للحكومة لتجنيسهم، حيث تدخل النواب الذين يتكسبون على هذه القضية لازالة اسماء المستحقين وادخال اسماء اصدقائهم واقربائهم من دول الجوار، وذلك ظلم للمقيمين بصورة غير قانونية، مؤكدا ان ليس من مصلحة النواب المتكسبين على هذه القضية حلها، مبينا انه والعديد من المجاميع قاموا بالتحرك لايقاف هذا العبث الذي يتم في الحكومة مجاملة للنواب، وتم الغاء هذه القائمة واوقف التجنيس على قانون 4 آلاف الذي قدمه مجلس الأمة منذ عام 2018 ولا يوجد الان قوائم ترفع حتى يتم الانتهاء تماما من قانون المقيمين بصورة غير قانونية وتكون معالجة شاملة ونهائية، ولاسيما ان عدم اصدار قانون من مجلس الأمة في الجلسات الاخيرة كان متعمداً من ذات الاشخاص الذين يتكسبون على القضية وذلك لمصالح انتخابية.

دعم وترحيب

ما ردود الفعل من ناخبي الدائرة الثالثة عندما اعلنت خوضك الانتخابات؟

هناك عدة ردود افعال، وردود افعال اهل الكويت وجدت ترحيبا عارماً واخجلوني في ترحيبهم ودعمهم، كما ان هناك خصوماً سياسيين من الممكن ان خوضي للانتخابات قد يؤثر عليهم، وقد تعاون الخصوم مع المقيمين بصورة غير قانونية داخل الكويت وخارجها من الذين وضعهم لا يمكن ان يعالج في الكويت مع المزورين لقيامهم بضربي، حيث ان من الواضح انني اول من قاموا بضربه في الانتخابات 2020، وقاموا بأقذر انواع الضرب والاساءة والفبركات التي تمت تجاهي، وان هذه الفئة التي تمارس هذه الشيء هم اقذر خلق الله.

هل تلك الافعال ردعت الخشرم عن توجهه؟

لولا بعض الاشخاص الذين يقولون لي لم التفت لما يقولون حيث انني مركز على هدفي.

اصبح ترند على «تويتر» ومادة انتخابية هل ذلك اثر بك؟

هناك مرشحون مواضيعهم الانتخابية اسامة الخشرم وايضا هناك دوائر انتخابية غالبية مرشحيها قضيتهم الانتخابية اسامة الخشرم، مشيراً الى انه قد اوصل الرسالة حيث انهم يشعرون بخوف ورعب مما انا مقبل عليه.

خلخلة إدارية

كيف تقرأ المشهد السياسي؟

نحن بدأنا عهدا جديدا ونتمنى ان نجد محاربة فعلية للفساد ونحتاج الى ارادة حقيقية لمواجهة الفساد في الدولة و«الخلخلة» في النظام الاداري، حيث انه لا ينفع الواسطات في التعيينات وتحطيم المنظومة الادارية في المجتمع، وايضا نحن بحاجة الى مشروع يقود الدولة والمجتمع الى تحقيقه، حيث اننا منذ 20 عاماً بلا مشروع وبلا هدف مثل «اللنج في البحر اللي الماء يبحر فيه يمين ويسار»، نحن بحاجة الى مشروع اقتصادي واجتماعي تنموي ضخم واعلامي وثقافي وشبابي لتخطيط مستقبل الكويت واعادة النهضة مرة اخرى.

من ضمن القضايا التي طرحتها قضية الهوية الوطنية، اليوم نشاهد الكثير من المرشحين يطرحون هذه القضية، هل ذلك تكسب؟

يسعدني هذه التأثير ولكن ذلك كشف لي امراً ان الكثير من المرشحين لا يوجد لديهم قضية يطرحونها في برامجهم الانتخابية وعلى اثر ذلك يقومون باتباع المرشحين الاخرين ويستمعون لذلك المرشح ويأخذون منه الافكار، ولاسيما ان الكثير من الافكار التي تم طرحها (...) هناك الكثير من المرشحين والمرشحات يقتبسون تلك الافكار سواء في قضية المرأة وحقوقها او الاسرة وأبناء الكويتية او في قضية الهوية الوطنية وذلك يسعدني لانني اريد للمجتمع ان يتحرك لتلك القضايا؟

كيف تقرأ ملف الهوية الوطنية وهو ملفك الرئيس؟

لدينا عدة قضايا وللاسف اصبح لدينا عبث في الهوية الوطنية خلال العقود الفائتة والوضع الذي حدث في الكويت انهم «صبوا الماء على اللبن، لا عاد لبن ولا عاد ماء (...) شيء خابط ابيض» عموما هذا الذي حصل والان اصبحوا مواطنين كويتيين مثلنا مثلهم لهم حقوق وعليهم واجبات وانتهينا وغفلنا هذا الباب ولا يوجد لدي مشكلة معهم ولا هم يلامون وانما نلوم الحكومة التي عبثت في الهوية الوطنية، اما اليوم لدينا مصيبة كبيرة ان ذات الفئة التي تم تجنيسها قاموا ببيع الجناسي والهويات ويضمون اناسا الى عوائلهم زورا حيث ان التزوير ليس العبث في الهوية الوطنية او ان هناك شيخا او وزيرا قام بالتجنيس وانما مواطنون دخلوا اناسا على عوائلهم وباعوا الجنسية دون علم الحكومة ويجب ان يكون الموضوع واضحا دون معرفة الحكومة او مسؤول حكومي او احد افراد الاسرة الحاكمة.

هل الهوية الوطنية اصبحت رزقاً؟

نعم للي باع الهوية للمكاسب السياسية والذي قبل فيها، حيث ان الكويت في وقت التجنيس كانت اغنى دولة واعلى مستوى تعليم ونهضة وعمران ومنازل ومزارع يتم توزيعها ولا يوجد احد يرفض ذلك في ظل ان جميع دول الجوار لم يكن لديها هذه المميزات، حيث الجميع يريد ان ينضم الى هذه الهوية الوطنية، كما اننا متميزون بالديموقراطية والحرية حيث لا تستطيع في اي دولة في دول الجوار ان يعبر عن رأيه وفي وقت الكويت كانت شعلة الحرية والكل يتمنى ان يصبح كويتيا.

معايير

ما معايير حماية الوحدة الوطنية؟

في عام 1990 العراق غزا الكويت بـ 100 الف جندي واحتلها خلال ساعات من شمالها الى جنوبها، هل تعلم ما هي الكارثة، عندما يكون لديك 196 الف مزور حيث ان هذا الرقم رسمي وحقيقي وان تلك كارثة امنية واخلاقية واجتماعية وثقافية وهدم للمنظومة، كما ان ارادتنا اليوم ككويتيين ونحن مقبلون على انتخابات وصناديق الاقتراع تخيل ان ثلث عدد الناخبين مزورون، حيث لدينا 196 الف ناخب مزور سوف يصوت، ونشاهد الحجاج الذي يأتون لنا وقت الانتخابات من دول الجوار من خلال الباصات والسيارات والحدود ممتلئة والحكومة تعلم بذلك وان رقم اعداد المزورين رسمي، كما ان معالجة هذا القضية تأتي على الخفيف وذلك خلال مشاهدتنا من فترة الى اخرى طرح على الساحة عن الكشف عن قضايا التزوير التي يتم الكشف عن العوائل المزورة، مشيرا الى ان الموضوع محتاج الى ارادة جادة.

مزورون

كلمة مزور تعني انه اكتسبها بطريقة غير شرعية كيف حصل على الجنسية الكويتية؟

ذكرت سابقا ان بعض المتجنسين يقوم عند ولادة زوجته في دول الجوار يقول للطبيب سجل انه انجب توأم ولا يوجد لديه ولد بالاساس ويقوم بتسجيل شهادة ميلاد بانه لديه ابن ويأتي الى الكويت ويستخرج له شهادة ميلاد وبطاقة مدنية وبعد ذلك عندما يصل هذا الابن الوهمي على الورق الى عمر 18 عاما يصبح هناك مزاد على جنسيته، ولدي هويات واوراق تثبت التزوير، وكشفت عن وجود مزورين بالاوراق وقمت بتسليم عدد منها الى ادارة الجنسية وايضا سأقدم عددا آخرا يوم الاحد المقبل الى ادارة الجنسية، مبينا انه عندما يتحدث عن هذا الامر يخرج أحد المرشحين في احدى الدوائر ويقل ادبه ويعمل نفسه بطل يدافع عن هؤلا المزورين واقول له انه سوف يقدم تلك الاوراق الى ادارة الجنسية، حيث ان ذلك المرشح طعن باهل الكويت وبتاريخ اهل الكويت ومجّد المزورين الذي قاموا بشراء هذه الجناسي في مزاد.

هل نحتاج اليوم تشريعاً للقضاء على ذلك؟

لا نحتاج تشريعاً وانما نحتاج ارادة وقراراً من السلطة والقيادة، ارادة بالتخلص من هذا الملف تماما، وبالنسبة للتشريع اولا ان نستبعد الجنسية عن سلطة وزير الداخلية وابعادها عن المساومات السياسية في مجلس الأمة، فجميع الاستجوابات لهؤلاء الذين اخذوا الجناسي بـ«الخياش» او باعوا جناسي لغيرهم او من ذات الفئة المزورة الذين وصلوا الى مجلس الأمة حيث لدينا نواب اباؤهم ليسوا كويتيين وايضا نواب سابقون اكبر منه بـ 4 سنوات وان هذه الفئة هي التي تساوم وتبتز الحكومة بارجاع الجناسي او بمنح جناسي، حيث يجب ابعاد ملف الجنسية عن وزارة الداخلية والمساومات الداخلية.

هل وصلنا الى ان نائب مجلس الأمة يعبث في البلد والهوية الوطنية؟

هو يعبث بالبلد لوحده؟ وخضوع السلطة له وقبولها ومساومتها في ملف الجناسي ونشاهد 2016 اول قانون يقدم للتشريع هو لحماية مزوري الجنسية حيث ان في انتخابات 2016 بعدما قامت الحكومة بسحب الجناسي من بعض النشطاء السياسيين الذين على ملفاتهم اشكالية تم سحب جناسيهم وعندها «خاف» اصدقاؤهم المزورون «......» واصدقاء احد المرشحين، قام المرشحون اصدقاء المزورين بتوقيع تعهد في حال وصولهم الى مجلس الأمة ان يحمي المزور من سحب جنسية او ان تم اكتشاف امر المزور ان لا يتم سحب الجنسية من زوجته او ابنائه او ان يفقد وظيفته او المنزل او كل ما كسب من الجنسية الكويتية بالزور، وعند وصول هؤلاء النواب الى مجلس الأمة قاموا بالتباحث في اللجان عن كيفية الحماية وقدموا عدة اقتراحات الى ان قالوا ان يسحبوا السلطة السيادية من صاحب السمو واعطاؤها للمحكمة بما لديهم من كتلة بـ 36 صوتا بأغلبية يستطيعون ان يشرعوا القوانين ويتم فرضها على السلطة القضائية لحماية المزورين وتم تقديم القانون في 2017، حيث قمنا بمواجهة شعبية للقانون كما قمنا بتحريك الرأي العام ضدهم وتم التحدث مع مجاميع من النواب وللاسف بعض النواب الذين وقعوا على القانون من الكويتيين المعروفين لا هو مزور ولا هو متجنس وللاسف انهم من الشباب الذين قمنا بإيصالهم إلى مجلس الأمة وكنا نقول ان هؤلاء سوف يغيرون شكل الكويت وشكل العمل النيابي وللأسف قاموا بالتوقيع معهم وهم من النواب الشباب في الدائرة الثالثة وغيرهم وعندما قلنا لهم ان ذلك غلطاً اصروا على موقفهم وكان هدفهم فقط التكسب وليس هدفهم مصلحة الكويت، وان هذه القضية تمت مواجهتها وتم اسقاطها شعبيا وخسر القانون في مجلس الأمة.

لديك كل هذه المعلومات لماذا لم تقدمها الى النيابة العامة؟

النيابة ليس جهة اختصاص فعندما اقوم بتقديمها الى النيابة سوف يتم تحويلها الى ادارة الجنسية ولذلك اقوم عندما تأتي هذه الاوراق بالذهاب الى ادارة الجنسية وأقدمها الى المسؤولين مثلما قمت به خلال السنوات الفائتة.

عشوائية

في حين تم سحب سلطة وزارة الداخلية على الجنسية فإلى أين ذاهبة السلطة على الجنسية؟

اولا اين ادارة الجنسية في منطقة صناعية في مبنى متهالك قديم قبيح (....) هذه هوية وطن وهوية شعب من المفترض ان يكون مقرها برجاً على البحر لانها تمثل هوية شعب الكويت العظيم الذي قطع البحار والبر ووصلوا افريقيا وماليزيا والهند وهويتهم «مقطوطة» في سراديب في ادارة بمنطقة صناعية في «الضجيج» هذا المكان لا يليق كما ان التعيين في هذا الادارة عشوائي حيث لا تعلم ان هذا الموظف مزور او متجنس او عنده تضارب مصالح، ويجب ان يتم اختيار الموظفين لهذا الادارة.

هل تعتقد ان هذا الطرح يفكك المجتمع؟

يجب ان نفكك المجتمع الكويتي عن المزور، حيث ان المزور ليس جزءاً من المجتمع الكويتي، وان الذي يقول ان هذا الطرح يفكك المجتمع الكويتي هو طرح المزورين لانه خائف ولا يجب ان ننقاد وراء هذا الطرح لانه «سخيف» فعندما اقوم بفصل المزور عن المجتمع فهذا واجب ديني اخلاقي وطني دون مجاملة، و يجب ان تكون هناك هيئة مستقلة بعيدة عن وزارة الداخلية بأياد كويتية مؤتمنة غير خاضعة للتجاذبات والضغوط النيابة، ويكون هناك ارادة وقرار من اعلى سلطة بالبلد بفتح هذا الملف ونتخلص من هذا الاحتلال، حيث انهم جاؤوا ليس لبناء بلد وانما هم يستنزفون مقدارت البلد، وان كلفتهم المباشرة على الميزانية 3?5 مليارات دينار سنويا.

المصالحة

شاهدنا خلال الوثائق من خلال افراد وتيارات عن محور المصالحة ما تقييمك للمصالحة؟

اي حراك سياسي شعبي جيد واي تحركات او اقتراحات دليل على ان الشعب حي، اما مفهوم المصالحة بعلم السياسة هو طرفان متساويان بنفس المستوى والقوة متخاصمين «حكم وشعب» فهل لدينا هذه الحالة؟ اذاً أي مصالحة نتكلم عنها، حيث ان هذا يعتبر بأن شيئاً لا قيمة له والقيام برفعه واجعله «راس براس» مع الامير وذلك لا يقبل، انه مع اي شي مع السلم المجتمعي او تهدئة الاوضاع او ان يكون الشعب متآلفاً لكن لا تقول بان آتي بأحد واجعله براس الحكم، (....) هل يوجد احد قدره بقدر أمير الكويت ويجلس معه على ذات الطاولة، وبالاخير هي مسميات كبيرة لأناس صغار من هذه المسميات مع احترامنا لهؤلا الاشخاص.

قاموا بالسير وفق الاطر الدستورية من خلال القانون والاقتراحات بالعفو الشامل في مجلس الأمة؟

لم يمر القانون (...) العفو معلوم طريقه وهناك من قام بالاعتذار الى صاحب السمو -رحمة الله عليه- وعفا سموه عنهم والان موجودون بيننا، وذلك بقرار ليس لأي شخص سوى صاحب السمو هو صاحب القرار وارادة خاصة منفردة له.

تغيير برلماني

ما رأيك بالمطالبة بالتغيير في مجلس الأمة؟

في مجلس 2016 تحمس الناس لدعم الشباب للوصول لمجلس الأمة أملا بان الشباب ياتون بمنظور جديد ونشاط جديد وينقلون الكويت نقلة تطوير في المستقبل، لكن للأسف وجدنا الشباب وضعهم ضعيف جدا ومتفكك ولم يتسطيعوا ان يقوموا بتكوين كتلة فيما بينهم تدافع عن قضايا الشباب وقضايا البلد والأمة حيث انها تجربة فاشلة بمعنى الكلمة، الناس محبطة، واذكر ان نفس الاحباط كان موجوداً في 2016 ولا شك أنه دائماً يؤدي الى التغيير وفي الدائرة الثالثة نسبة التغيير هي الاعلى في الكويت لانه حسبتها حسبة الكويت كلها لتواجد كل مكونات الكويت فيها ولا يوجد كتلة معينة مسيطرة ولا يوجد طائفة او قبلية تسيطر على مخرجات الدائرة وانما خليط من جميع شرائح اهل الكويت، الدائرة الثالثة دائما هي قلب الكويت، ونتمنى التغيير لجميع الوجوه في مجلس الأمة لانه من لا ينجح في تقديم شيء ليس من المعقول أن يتم اختياره مرة اخرى او اعادة التجربة الفاشلة وليس ذلك من الذكاء.

بيع الجناسي

من خلال تقديمك لملف الهوية الوطنية نشاهد انك تتحدث بالمستندات وأرقام واحصائيات، نشاهد انك متشبع بهذه القضية؟

انا ليس متكسباً في هذا القضية وإنما كنت ولازلت اعمل ومستمر سواء وصلت الى مجلس الأمة ام لم أصل، القضية قضية وجود شعب، اليوم اصبحنا نفقد الهوية سبب المزورين وتكاثرهم غير الطبيعي (....) حيث هناك عائلة معينة لا يموت لديهم احد وعندما يموت احد منهم بعمر 70 عاماً يقومون بدفنه في بلده ويقومون ببيع جنسيته لشخص اخر بعمر 50 عاماً واول عملية يقوم بها المتجنس الجديد هي الطلاق من الزوجات الـ 4، حيث ان المتوفى قام بالمشروع التجاري وهو الزواج بـ 4 زوجات ويضيف على ملفه أبناء كثر ويصل عدد ابنائه الى 50 شخصاً، ويقوم المشتري الجديد لهذا الجنسية بتطليق الـ 4 زوجات ويقوم بالتزوج من 4 زوجات جدد وبناء مؤسسة اجتماعية اخرى ليتكسب منها ماليا حيث يكون لديه 40 ابنا اخر ويقوم ببيع جناسي هؤلاء الأبناء بمبلغ 30 الف دينار لكل ابن، وهم في الحقيقة ليسوا أبناء البائع ولكن امام المجتمع هم ابناؤه، لذلك عندما تم طرح قانون البصمة الوراثية جن جنونهم، ولا يوجد احد من اهل الكويت اعترض على قانون البصمة الوراثية كما ان جميع اهل الكويت يتمنون القانون لاننا ندرك ونعلم ان هنالك تزويرا ضخما اصاب التركيبة السكانية بالخلل كما انه ضيع تاريخنا، واليوم اصبح تاريخنا وفنوننا ومسرحنا محارب، ووزارة الاعلام اليوم ترفض الاعمال التاريخية الكويتية التي تجسد تاريخ اهل الكويت الحقيقي ويتبنون البرامج والمسلسلات الهابطة كما انهم اساؤوا الى سمعة اهل الكويت فلا يمكن ان يكون من هذا المجتمع وابن هذا الوطن وهو يسيئ الى تاريخنا والى سمعة المجتمع والى رجالنا ونسائنا وهذي كارثة.

هل أحرجت قضايا الفساد الكويت دولياً؟

الكويت حسنت وضعها من خلال وضع هيئات مكافحة الفساد ووحدة التحريات المالية ووقعت اتفاقيات دولية في ما يخص المؤسستين ومن المفترض انهم يكافحون الفساد وفي حقيقة الامر بانهم «ديكور» واداؤهم اقل من سيئ حيث ان وحدة التحريات المالية من غير رئيس منذ 4 سنوات، ان لو يراد من هذه المؤسسة ان تعمل حقيقتا لوجدوا لها رئيس لانه هذي الوحدة مرتبطة بمنظمة دولية وفقا لاتفاقية دولة، فضلا عن المؤتمرات الدولية السنوية، اما مكافحة الفساد فسأذهب الى مقارنة مستذكرا رئيس الوزراء السابق ورئيس مجلس الأمة عندما قالا «الذي لديه شيء يذهب ويقدمه»، مقارنة مع هيئة الفساد السعودية قبل 3 اشهر قررت فحص جميع ملفات التجنيس التي حصلت خلال الـ 10 سنوات الماضية وان كل التجنيس الذي حصل في السعودية خلال الـ10 سنوات الاخيرة وفقا للقانون واللوائح أم لا، حيث ان قانون وحدة الفساد في الكويت ووحدة الفساد السعودية ذاته القانون الدولي، لكن عندما يكون هناك ارادة حقيقية للاصلاح وتضع الشخص المناسب في المكان المناسب يقوم بممارسة الصلاحيات المتوافرة لديه ويخوله القانون للبحث في الملفات، اما لدينا «قاعدين على كراسيهم» برواتب 15 الف دينار وينتظر احد يتحدث معه على قضايا الفساد فهل قامت هيئة مكافحة الفساد بفتح ملفات الذمم المالية للنواب؟ هل تعلم ان القانون يخولهم الرجوع الى قضية «القبيضة»، وهيئة الفساد السعودية هي تعيين حكومي لكن عندما تكون هناك ارادة من رئيس الحكومة للاصلاح تمتثل المنظومة كلها الى هذا الاتجاه.

الحيازات الزراعية

هل نحتاج شفافية أكثر؟

ليست مسألة شفافية، الشعب لديه الشفافية ويتحدث بها حيث انني تحدثت عن فساد هيئة الزراعة وفساد التعيينات في وزارة الاعلام والمجلس الاعلى للثقافة والفنون من اجل مصالح انتخابية وتحدثت بهذا الشيء، ولولا ان اتى وزير الخارجية واصبح وزيرا للاعلام بالانابة واصبحت هذه الهيئات تابعة له وتحرك وقام بازالة الالاف من التعيينات التكسبية لمصالح انتخابية حيث ان جميع المواطنين يعلمون بها، وهل من المعقول ان رئيس الوزراء لا يعلم عن فساد توزيع الاراضي الزراعية والحيازات الزراعية هناك 500 حكم محكمة من محكمة التمييز بسحب الحيازات الزراعية لان جميعها تم توزيعها بالباطل، ولو لدينا نزاهة او ارادة حقيقية في مجلس الوزراء في محاربة الفساد لتم عزل كل المسؤولين في هيئة الزراعة واحالتهم الى النيابة، كما ان التعيينات السياسية من اجل مصالح انتخابية او رشوة انتخابية اين هيئة النزاهه عنها ومن المفترض احالة الوزير الى محكمة الوزراء على هذه التعيينات خاصة انها في قمة الظلم وحطمت المنظومة الادارية للدولة.

الوضع الاقتصادي والعجز المالي الذي تحدثت عنه الحكومة وعدم توفير الرواتب كيف ترى ذلك؟ هل يحق للحكومة مس جيب المواطن؟

أبداً، ليس من حق الحكومة حيث في عام 2014 قدمت مؤسسسات دولية مجموعة من الاقتراحات لاعادة هيكلة المنظومة المالية والموازنة العامة لدولة الكويت ومنذ 2014 نعلم انه سوف يفلس الاحتياطي العام للدولة عام 2020 وقامت الوزيرة رولا دشتي آنذاك بالتنبية بهذا الحديث ولها تصريحات في الصحف، منذ عام 2014 فماذا عملنا، هذه المؤسسات الدولية قدمت اقتراحات والاقتراح الوحيد السيئ الذي تم الاخذ به هو ارتفاع اسعار البنزين حيث انه لم يضف او يعدل سوء 120 مليوناً، بينما هنالك حلول اخرى كبيرة مثل «وضع رسوم على تحويلات الوافدين» والدعوم المفروض فقط مقصورة على الكويتيين حيث ان الدعم 4 مليارات ونصف المليار تذهب الى 4 ملايين ونصف المليون مواطن ووافد، وذلك ليس تفرقة حيث انه في جميع دول العالم التعرفة للمواطن غير الوافد، وفي جمهورية مصر الرسوم الجامعية للمواطن تختلف عن الرسوم الجامعية عن الوافد وايضا في المطعم للمواطن قائمة اسعار وللوافد قائمة اسعار مختلفة، حتى في اسبانيا بنفس الوضع وفي الامارات سعر الكهرباء والماء تختلف من المواطن الوافد (...) لماذا 4 مليارات ونصف المليار تذهب هكذا حيث يجب اختصارها على المواطن ومعرفة حصته واعطائه «كاش» حيث سوف تخفض 3 مليارات دينار منها، وتأتي على المزورين البالغ عددهم 196 الفا وهم اكثر ناس يذهبون للعلاج بالخارج السياحي، واليوم الكويت مديونة لمستشفيات اميركا واوروبا بسبب العلاج بالخارج السياحي، والأسوأ من ذلك هل من المعقول ان اسعار الاراضي الصناعية والحيازات الزراعية والشاليهات بهذه الرمزية، حيث اليوم وصل قيمة عشاء لعائلة ارخص من قيمة ايجار مزرعة طوال السنة، وجميعها متحولة منتزهات ومنتجعات ولا يوجد انتاج زراعي، لاسيما اننا في ازمة «كورونا» انقطعت عنا الكثير من المواد الغذائية.

الشباب

موضوع الشباب وطموح الشباب من مشاريع وتلبية طموح الشاب الكويتي صندوق المشاريع وقف مع الشباب؟

الصندوق وجد لكن شروطه بعقلية حكومية تتعامل مع كل الناس بأنهم حرامية فأصبح باشتراطات وتقييد للشباب وابداعهم بمنظوم اداري عقيم فإذا هو خسر فسيواجه السجن، ومن المفترض ان تقوم الحكومة بالدخول مع الشباب كشريك بالربح والخسارة خصوصا بعد دراسة الحكومة لمشروع الشباب، خاصة ان هناك صناديق في العالم تدخل في المشاريع الصغيرة وتقوم بتكبيرها والانتقال بها من المحلية الى الدولية وهي اكثر هامش ربح من الممكن ان يحققه اي صندوق استثماري بالعالم وهي دعم للمشاريع الصغيرة، الا لدينا تدفع بهم للافلاس حيث ان ازمة كورونا كانت كارثة على الشباب من خلال اغلاق المطاعم والايجارات قائمة عليهم ورواتب الموظفين قائمة عليهم ومنظومة وزارة الشؤون كانت تخالفهم وتعاقبهم وتغلق ملفاتهم في ظل الظروف الخارجة عن ارادتهم، ويعرض الموضوع على مجلس الأمة ولكن للاسف مجلس الأمة خذلهم ولم يقدم لهم شيئاً.

هل تعتقد ان اليوم الشباب بحاجة الى فرص ودعم؟

اليوم الحكومة لا تستطيع ان توظف ولا يوجد مجال الا هكذا، فخلال زيارته الى السعودية في موسم الرياض شاهدت ثورة اجتماعية اقتصادية ففي احد الشوارع في الرياض شاهدت على جوانب الطريق عربانات المطاعم والعصائر والملابس وكل المنتجات للشباب السعودي، فيجب اعطاء الشباب قروضاً لعمل مثل هذا المشاريع، ويجب دعم الشباب بكل شيء.

المرأة

المرأة الكويتية حصلت على مناصب كثيرة لكن هناك من يقول انها الى الان لم تمكّن المرأة؟

المرأة اكثر من نصف المجتمع، يجب ان تأخذ حقها بالمساواة، حيث ان المرأة اليوم ليست دون الرجل علما وخبرة ونجاحا وانها بكل المجالات حققت النجاح وتوازي او تتفوق على الرجل اذا لماذا يتم تمييزها وأجعلها اقلية وهي اغلبية يجب ان تعامل المرأة مثل الرجل، وأنا تميزت في طرح قضية تجنيس أبناء الكويتية، فالمطالبة بتجنيس أبناء الكويتية لن يتحقق ولو بعد 30 عاماً فلا ارادة حقيقية لتجنيسهم، وأنا لست مع تجنيس أبناء الكويتية وتجنيس زوج الكويتية وايضا ليس مع تجنيس زوجة الكويتي حيث انني ارفض هذا المبدأ، فابن الكويتية يعامل معاملة الكويتي ويكون كفيل نفسه وان يتعلم ويتعالج مجانا وبالنسبة للتوظيف فأبناء الكويتية يكون توظيفهم بعد الكويتي مباشرة.

هل الان نحن بحاجة الى تعديل التركيبة السكانية؟

طبعا انني منذ اكثرمن عام طرحت الموضوع حيث ان هنالك اكثر من 160 الف مخالف للاقامة فماذا فعلت الحكومة ونعلم تركيزهم في جليب الشيوخ والحساوي، وخلال الحجر الصحي تم تسوير هذه المنطقة ما يؤكد استطاعتنا خلال اسبوع بان يتم حصار لهذه المنطقة وتتم عملية الفلترة والقبض على المخالف وترحيله، كما ان جميع قطاعات البناء في الكويت هم من مخالفي الاقامة.

الصحة؟

نحن اليوم في وضع كارثي وان قرار وزير الصحة هو من يسيطر على المشهد العام دون النظر او عمل موازنة مع الاقتصاد والوضع الاجتماعي للمواطنين.

التعليم؟

التعليم كارثة، ثبت فشلنا في التعليم، كان في احد العوائق الرئيسية بان في احد المحافظات الطلبة لا يعرفون استخدام الكمبيوتر.

القطاع الخاص؟

النظام الحكومي يفسد القطاع الخاص ونظام قطاع الخاص يفسد النظام الحكومي والفساد اصبح مشتركا في مابينهم، ومن المفروض ان القطاع العام يدعم القطاع الخاص والقطاع الخاص يقدم للمجتمع بعض الفائدة ويجب على الحكومة دعم القطاع الخاص للانتقال من المحلية الى الاقليمية الى الدولية.

الاحلال والتوظيف؟

لا يجب ان يعمل في الحكومة الكويتية اي وافد حيث لا يوجد دولة في العالم يعمل في حكومتها وافد.

المناصب القيادية؟

يجب ان تكون بالافضلية وليس بالواسطة

الطرق؟

اخت الرجال الدكتورة رنا قامت بمعالجة الموضوع.

والحريات؟

للاسف مجالس الأمة في السنوات الماضية كبلت الشباب وضيعت مستقبلهم ودفعتهم إلى الهجرة من الكويت بسبب القوانين التي تصل عقوبتها الى السجن، ونأمل ان يكون هناك قانون ضرورة لالغاء هذه القوانين.

ماذا يقول مشاري الخشرم لأبناء الكويت والى أبناء الدائرة الثالثة؟

اخواني المواطنين وشعب الكويت، المزورون اشد الناس حرصا على التصويت عليك بالتصويت استعيدوا الكويت لكم هذي بلدكم لا تتركون المزور ان يسود عليكم.

