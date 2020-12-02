الشيخ: رؤية لمعالجة التركيبة السكانية وتوظيف المواطنين

وطن النهار

أوضح مرشح الدائرة الأولى حسين الشيخ رؤيته لمعالجة الاختلال في التركيبة السكانية وعلاقة توظيف للمواطنين والمواطنات بها وطلب مني زيادة التوضيح في هذا الشأن، فذكر «التركيبة السكانية» والتي يقصد بها عدد المواطنين والمواطنات وعدد الوافدين ونسبة هذين العددين لبعضهما البعض، لافتاً إلى ان عدد المواطنين والمواطنات يعتمد على عدد الولادات وعدد الوفيات وعدد المتجنسين الجدد. اما عدد الوافدين يعتمد على عدد القادمين أو المغادرين. وذكر ان معدل زيادة اونقصان عدد الوافدين في الظروف الطبيعية مرتبط بحاجة سوق العمل لهذه الاعداد بمعنى ان فرص العمل تعتمد على انكماش أو تمدد الاقتصاد المحلي ونوعية هذا التغيير.

وعن طبيعة الأعمال في رأيه قال يمكن تصنيفها بثلاث مجموعات هي اعمال يفضلها وأعمال يتقبلها وأعمال يبتعد عنها المواطن، مشيرا إلى ان اكبر صاحب عمل في البلاد هي الحكومة الكويتية وثاني اكبر صاحب عمل هو مجموع الشركات المعتمدة على مشاريع ومناقصات الدولة.

ثالث اكبر صاحب عمل هو القطاع الخاص البعيد عن الجهاز الحكومي وعلاقته فيه بسيطة.

ولفت إلى ان اعداد الوظائف التي تهيمن عليها ارادة الحكومة في القطاعين الحكومي والنفطي هي في زيادة بناء على احتياجات العمل أو بسبب البطالة المقنعة.

وأعداد الوظائف في القطاع المعتمد على علاقته العملية بالحكومة هي اما في حالة انكماش أو تمدد بحسب الانفاق الحكومي وانكماشه اوتمدده وهناك حد ادنى من العمالة لضمان بقاء هذه الشركات أو زوالها.

وقال ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية هما من يسيطر على بوابة دخول وخروج الوافدين من والى سوق العمل وذلك لتحكم هاتين الجهتين بالموافقات المطلوبة لمزاولة مختلف الأنشطة في الدولة واقتصادها.

ولفت إلى ان اعداد ونوعية العمالة المطلوبة تعتمد على نوع وحجم النشاط والتي يعكسها الهيكل التنظيمي لمختلف هذه الكيانات.

وعبر الشيخ عن اعتقاده بان فكرته حول تلك القضية لوتم تبنيها وتطبيقها فستنهي مشكلة التوظيف للكويتين بشكل عام ولأبناء الكويتيات بشكل خاص.

وزاد لنتفق اولا على ان الغاية المراد تحقيقها والوصول اليها في تكويت مختلف الأعمال هي 100 في المئة بالنسبة للقطاع الحكومي والنفطي 70 في المئة للقطاع الخاص والذي يعتمد وبصورة شبه كلية على الحكومة و30 في المئة للقطاع الخاص والبسيط في تعامله مع الحكومة. ولنتفق كذلك على ان الادارة القانونية وادارة الموارد البشرية في القطاع المعتمد على النشاط الحكومي يجب ان تكوت منذ البداية أو ان يتم تكويتها بفترة زمنية جدا وجيزة لا تتعدى بضعة اشهر وهاتين الادارتين تقعان ضمن الحد الأدنى لبقاء مكونات هذا القطاع بمعزل عن انكماش أو تمدد الانفاق الحكومي. وأردف يقول: اما فيما يتعلق بالقطاع الخاص البعيد عن النشاط الحكومي فيجب تكويت ادارة الموارد البشرية فيه مباشرة أو في خلال بضعة اشهر لضمان اعطاء المواطن الفرصة العادلة والمستحقة متى ما اراد الحصول على الوظيفة المناسبة لمؤهلاته في هذا القطاع. وأكد ان كل مواطن أو مواطنة يبحث عن العمل يجب اعطاؤه وظيفة في القطاع الذي تهيمن عليه الحكومة سواء في الجهات الحكومية أو في الشركات النفطية وبصورة مباشرة ما دام هناك وافد متكافئ في مؤهلاته اومهاراته لهذا المواطن ومن دون اي مقابلة شخصية أو امتحان قدرات وذلك لفترة لا تتجاوز السنتين يتمكن بعدها المواطن وبعد ان اكتسب الخبرة المطلوبة على اداء العمل الذي كان يقوم به الوافد حتى ولو كانت كفاءة ادائه لهذا العمل 80 في المئة ومن ثم يتم ازاحة هذا الوافد خارج هذا القطاع وهو مسؤول عن البحث لنفسه عن عمل في القطاعين الأخرين أو مغادرة البلاد وعلى وزارة الداخلية ان تحدث بياناتها بحيث ان تنقص من السماح لاستقدام عمالة مماثلة لمؤهلات هذا الوافد بصورة متناسبة مع وتيرة الازاحة.

