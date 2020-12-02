الخلفان: مجلس 2016 أفشل برلمان في الحياة السياسية

وطن النهار

قال مرشح الدائرة الثالثة د. عبدالواحد الخلفان ان مجلس 2016 يعد افشل مجلس مر على الحياة البرلمانية الكويتية، موضحا ان الكويت في حرج دولي بعد ان تداول اسمها في مختلف بقاع العالم امريكا ومراكزها تتحدث عن الفساد بالكويت، مشيراً إلى الخلفان في لقائه الاعلامي صالح جرمن في برنامج (صالح مع النهار) حول انتخابات امة 2020 انه لاشفافية بالكويت ابدا والدليل اننا نعاني من اختفاء البيانات وكثير من الدول لديها احصائيات للابحاث والدراسات والافكار للمستقبل الا الكويت تفتقد لهذا الامر.

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

كيف ترى اعداد الناخبين في الدائرة؟

لاشك هناك طفرة كبيرة في اعداد الناخبين في الدائرة الثالثة واذا تكرر تفاعل الناخبين مع التصويت في انتخابات 2016 بعد ان وصلت نسبة التصويت الى 68 في المئة فان الاقبال سيكون جيدا بشكل مشجع مع تخوفنا من الاجراءات الصحية والتي قد تساهم في احجام البعض عن الادلاء باصواتهم يوم الاقتراع الا انني متفائل بوصول نسبة التصويت الى 65 في المئة .

ما تقييمك لمجلس 2016؟

التقييم ليس شخص مني ولكن التقييم صادر من الكويت جميعها بأنه من المجالس الفاشلة وبرايي الشخصي انه افشل مجلس مر على الحياة البرلمانية الكويتية بل زاد الطين بله خاصة وان اكبر تجاوز على المال العام كان في عهده واكبر قضايا فساد ايضا غرق الشوارع جراء الامطار التي تعرضت لها البلد قبل ايام دليل واضح على الفساد وقضية جسر المنقف التي ذهبت ارواح بسبب الفساد ماذا قدم لها المجلس منذ عام 2017 واليوم نحن في 2020 لاجديد في القضية وسوف يتكرر المشهد ايضا في 2022 مادام لديك مجلس فاشل.

في انتخابات عام 2016 ايضا اثير ان مجلس 2013 فاشل وهكذا في كل انتخابات تهاجم المجالس السابقة.. كيف تصف الامر؟

التقييم العام لاداء المجالس ليس تقييم فردي وانما تقييم جماعي من الشعب الكويتي والدليل لو سالت اي مواطن من العامة عن اداء المجلس لاوضح بأنه مجلس لم يقدم شيئاً يذكر والقوانين خير مثال على ذلك وماهي تحركاته للقضايا الكبيرة بالكويت او الشعبية سواء التأمينات الاجتماعية او الصحة او حتى التركيبة السكانية والتي اتضحت خطورتها في أزمة كورونا وهناك امر خطير اتخذ بالمجلس الاسبق وهو دمج برنامج اعادة الهيكلة للعمالة الكويتية مع الهيئة العامه للقوى العامله للوافدين لاخفاء الاحصاءات وتضيع الطاسة وتستفيد من هذا القرار القوى الفاسدة والمتنفذة التي لاتريد ان يتضح عدد الكويتيين بالقطاع الخاص ونسبة العمالة الوطنية الى جانب ان المجلس السابق لم يقدم على اي حلول للمشاكل التي يعاني منها الشعب الكويتي حتى كوبونات البنزين ذهبت مع الريح.

جرح دولي

هناك من يقول ان هذه القضايا العالقة منذ عقود من الزمن ولايمكن ان نرمي بها على المجلس السابق فقط؟

حتما عندما تخرج مجلساً جيداً طبيعي ان يتفاعل مع قضايا الوطن ويقدم حلولاً ويعمل للصالح العام لكن هذا المجلس لم يتفاعل مع كثير من القضايا وهانحن اليوم نرى القضية الاسكانية والبنى التحتية في المدن الاسكانية متوقفة ولم يحركوا ساكنا حتى في الاستجوابات كان وضع المجلس سيئ.

قضايا الفساد هل تضع الكويت في حرج دولي؟

بكل تأكيد اصبحت الكويت في حرج دولي بعد ان تداول اسمها في مختلف بقاع العالم اميركا ومراكزها تتحدث عن الفساد بالكويت والصحف العالمية تحدثت باسهاب عن الكويت والفساد بها حتى اصبحت سمعة الكويت بانها دولة مشهورة بغسل الاموال وفساد اداري ومالي كبير والدليل تخفيض تصنيف الكويت اقل بدرجتين والمؤسف ان نكون بهذا الشكل لان الكويت كانت دولة ذات ملاءة كبيرة ولها سمعة جيدة بين الدول، مضيفا ان لا تنمية نسعى اليها ونحن نعتبر من اسوأ الدول في التعليم وهذا فساد ممنهج حتى يتم نقل الطلبة الكويتيين للمدارس الخاصة والقضاء على التعليم الحكومي.

في مجلس 2016 صدر قرار بحق الاطلاع وهو قرار جيد يعزز الشفافية؟

لا شفافية بالكويت ابدا والدليل اننا نعاني من اختفاء البيانات وكثير من الدول لديها احصاءات للابحاث والدراسات والافكار للمستقبل الا الكويت تفتقد لهذا الشيء مثال حجم المقترضين عدد الكويتيين المطلوبين للضبط والاحضار نسبة الغلاء وخلافة البيانات جميعها غير واضحة ومختفية والسبب هو عملية تدمير ممنهجة للطبقة المتوسطة وهذا من اخطر الاشياء ان تقلل من الطبقة المتوسطة وهذا حال الكويتيين الان يتحولون بفعل فاعل من طبقة متوسطة الى طبقة فقيرة.

وعي الشعب

هل ترى ان الشعب واع لهذا الشيء ويراقب ما يجري؟

الشعب الكويتي واعٍ ومدرك ولكن الالة الاعلامية تحاول صرف الانظار في كل قضية فساد الى جهة اخرى وتضل الرأي العام الكويتي والدليل ان الشعب يعلم تماما بقضايا الفساد سواء ما حصل من غلاء فاحش او خلافه مثل شركة الدرة والمشروعات السياحية التي لم تقدم للشعب الكويتي اي مكان ترفيهي وهناك توجه للخصخصة وجميع ما يحصل هو نتاج وجود طبقة متنفذة تدير البلد كما تشتهي وبخطة ممنهجة وانا اتحمل ما أقول مثال جمعية الدسمة سلمت لشركة خاصة وهذا بداية الغيث لجمعيات كثيرة بالمستقبل.

العجز المالي التي تتحدث عنه الحكومة أسبابه؟

هناك تقرير رسمي من لجنة الميزانيات في مجلس الامة يقول ان هناك 55 مليار دينار خلال أربع او خمس سنوات ذهبت من الاحتياطي العام... اين ذهبت؟ اين ذهبت ولمن وهنا دور المراقبة الحقيقية للاجابة على هذه الاسئلة.

وخلال الامطار جميعنا شاهدنا ستاد جابر الدولي وكيف فعلت الامطار به ما فعلت وهذا مشروع صرفت عليه ملايين الدنانير ناهيك عن مبالغ الاوامر التغييرية الا انه مازال غير صالح ووزير المالية يخرج ليقول اننا سنعاني من عدم توفر سيولة لدفع الرواتب مستقبلا وقبل عدة ايام رجع ليؤكد وجود عجز مالي بـ 15 مليار دينار والميزانية كاملة 22 مليار بما يعني ان هناك عجزاً 70 في المئة وهذا بسبب ان ازمة «كورونا» ساهمت باستهلاك البترول وقلة الطلب عليه وانخفاض اسعاره بشكل كبير وليس هناك سفر او حركة سيارات وهنا يكمن الخلل بجعل البترول هو المصدر الريعي الوحيد للدولة ولابد من تنويع مصادر الدخل وروافد تدخل للميزانية العامة مثل تنشيط السياحة بالكويت وفتح أماكن ترفيه مثل استثمار الجزر الا ان الوضع الاصعب القادم هو زيادة الرسوم الخدمية للمواطنين وتطبيق القيمة المضافة وارتفاع اسعار الكهرباء والدليل ان التجارة رفعت اسعار الكهرباء على الجمعيات والمحال التي فيها بنسبة 30 في المئة قبل فترة بسيطة وطبيعي مع رفع أسعار الكهرباء عليهم سوف يرفعون أسعارهم على المواطنين.

الحكومة ترى انها حلول منطقية لزيادة دخلها ومواكبة العجز؟

لكن يجب ان تكون بعيدة عن جيب المواطن ويجب ان يكون اخر الحلول هناك ارباح للبنوك 980 مليون دينار لعشر بنوك في الكويت خلال عام واحد اخذ منهم 10 في المئة كل دول العالم تضع ضريبة على البنوك وعلى الشركات المدرجة بالبورصة وايضا على شركات الاتصالات والحكومة تدفع لدعم العمالة في هذه الجهات يجب ان تقر هذه الضريبة.

هل تؤيد قانون الدين العام؟

اطلاقا لانه طريقة فاشلة هذا الدين حينما يتم تصرفه على مشاريع فاشلة وتنطوي على اوامر تغييرية لعدم وجود محاسبة ورقابة وهذا يجعلني من دولة ذات ملاءة مالية الى دولة مقترضة وبالتالي اتحمل فوائد ايضا للقروض وهذا يدخل الدولة في نفق الاقتراض كل سنه لسد السنة الماضية ونتحول من الكويت الى البرازيل.

الحلول ان يكون هناك دخل ما هي؟

وجود فساد مالي واداري لن تنجح معه اي خطط للتطور يجب علينا اولا ان نوقف الفساد من خلال المجلس لانه المسؤول الاول عن الرقابة والمحاسبة وهذه مسؤولية الناخب اليوم الذي يتحمل وزر الاختيار السيئ للنائب ويجب ان يكون صوته ثميناً ولايسترخصه من اجل معاملة او مال سحت لانه امانة امام الله وامام الوطن ويجب ان تودع للشخص المناسب حتى لاتندب حظك لمدة 4 سنوات للاختيار الغير مناسب.

الشباب الكويتي ماذا ينقصه؟

أشياء كثيره تنقص الشباب بدءا من قانون الاحتراف وقانون المشاريع الصغيره لان نسبة الشباب بالكويت 70 في المئة واقل من 35 عاماً لذلك هذا الجيل سيتحمل مسؤولية النهوض بالكويت ولك ان تعرف ان عدد الخريجين السنوي بالكويت لايقل عن 10 آالاف خريج وخريجة من مختلف الجهات التعليمية سواء داخل الكويت او خارجها والدولة غير قادرة على استيعاب توظيفهم وحينما استبشرنا خيرا في المشاريع الصغرى جاءت «كورونا» ودمرتهم وبلدنا لديها امكانات كبيرة الا ان الفساد عاث فيها والقضاء عليه هو نقطة انطلاق الحلول للنهوض بالبلد اقتصاديا ونحن نمر في مرحلة اقتصادية خطيرة ونعول كثيرا على العهد الجديد بقيادة سمو الامير وولي عهده لوجود تحديات كثيره امام الكويت ويجب ان ننتبه للنفط ونزول اسعاره وقلة الطلب عليه في السنوات المقبلة وعلينا ان نمكن الشباب والمرأة من تولي المناصب القياديه خاصة بوجود طاقات ممتازة الا ان التعيينات الفاشلة والمبنية على المحاباة حيث اجتاح الفساد الاداري خلال السنوات الماضية البلد بشكل مرعب ونجاح البلد من وجود الادارة المتميزة والناجحة دون الانتباه للاسم والعائلة والقبيلة والطائفية.

قضية جوهرية

المرأة الكويتية ماذا ينقصها؟

اشياء كثيرة تنقصها بخلاف الحق السياسي الذي منح لها ولك ان تعرف معاناة المرأة المطلقة والارملة وهناك المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وهناك ابناء الكويتيات بشكل خاص هذه الام التي تعاني من اجل ابنائها في ظل تشريع موجود لانصافها بتقديم ابنائها على غيرهم في التوظيف عقب الكويتيين لا انه لم يفعل في ديوان الخدمة المدنية.

هل يعتبر هذا الطرح شعارات انتخابية فقط؟

هذه قضية جوهرية لانها تهم احد اقطاب الاسرة الكويتية وهي المرأة الكويتية وبنت البلد وهذا ابنها ولد بالكويت وعاش وتربى ولابد ان يعامل معاملة لائقة وان لم يكن التجنيس له على الاقل منحه اقامة دائمة ورفع الرسوم عن كاهله ليعيش بكرامة خاصة وان كثيراً منهم كفاءات ويفيدون البلد.

هل تشهد الدائرة الثالثة تغييرات كبيرة؟

الدائرة الثالثة من الدوائر الساخطة على الوضع السياسي بالكويت وسوف يكون هناك تغيير كبير فيها واتوقع ان يتم تغيير 7 نواب بالدائرة من اصل 10 وهذا وفق قراءة دقيقة للساحة الانتخابية بالدائرة الثالثة رغم مكينة الاعلام المشوهة والكاذبة التي تصور ان التغيير قليل جدا ومحدود وهناك تدخل مباشر في الدائره الثالثة وهذا التدخل يمر بثلاثة محاور اولها الشطب وهاهو يتكرر مع مرشحين شرفاء بالدائرة مثل ابراهيم دشتي وغيره الذين سمح لهم بالترشح دون اية قيود وبعد ذلك تقوم بشطبه من خلال وزارة الداخلية وتتخذ القرار وهذا يؤكد التدخل في الانتخابات وقد اكدها نائب في مجلس الامة السابق وهذا الامر يفرض وجود هيئة مستقلة للانتخابات تراجع كشوف المرشحين والناخبين ونقل الاصوات والشطب وهي من تملك قرار ايقاف الترشح وضم مناطق جديدة للانتخابات لان وجود مجلس امة اصلاحي ينطلق من مبدأ الشفافية، موضحا ان بعض المرشحين الذين يصرفون 2 مليون دينار للحملة الانتخابية ما هو هدفه هل الاصلاح الهدف ستكون الاجابة من الشعب الكويتي ام ليقنع الشعب اعلاميا انه متمكن اضافة الى الاستطلاعات الوهمية التي لم تبنى على اسس منطقية هذا تلاعب تتحمله وزارة الاعلام وهذه الاستطلاعات توجه بعض افراد الشعب للاسف وهذا يختلف عن الدول المتقدمة في هذا الجانب التي تمنح الشركات الاحصائية المؤهلة والثقات وليس شركات طارئة.

عبدالواحد الخلفان اين تجد نفسك بالدائرة الثالثة؟

عبدالواحد الخلفان يوم 5 ديسمبر سيكون احد المنافسين العشرة بمشيئة الله وانا متفائل جدا ولثقتي بالتغيير الذي ينشده الجميع وبالاخص اهالي الدائره الثالثة التي تبحث عن مجلس جديد تقوده وجوه جديدة يكون مبدأهم النزاهة والنظافة والاخلاص رغم قلة الامكانات في الحملة الانتخابية الا ان النزاهة والحس الوطني والعلم هم الاهم في هذا الجانب، مشددا على اهمية عدم تصديق الاشاعات التي يطلقها من لم يستطيع ان ينافسك واخذ يطلق تهم غير منطقية وان ترشح البعض هو محاولة اسقاط اناس معينين وخلافه وهذا كلام اناس اعتبرهم خفافيش ظلام التنافس يجب ان يكون مشروع وبحب الكويت والاخلاص لها وانا على يقين بان لدي القدرة على مناظرة جميع مرشحين الدائرة الثالثة وهذه الديمقراطيه وهنا يكون الاصلاح ليرى الشعب الكويتي من هو الاجدر بثقته.

اشرت خلال حديثك الى المال السياسي؟

احد المرشحين بالدائرة اكد وجود 6 جهات تشتري الاصوات وهذا مطالب ان يتقدم بشكوى للنيابة لانها مسؤولية وطنية وفساد للعملية الديموقراطية والجهات المسؤولة عليها واجب التاكد من هذا القول لتحارب هذا الفساد ونحن في عام 2020 ومازال المال السياسي يلعب دور في العملية الديموقراطية لانها مصلحة وطن.

هل ترى ان التشريعات قد تسهم في تعديل التركيبة السكانية؟

الملف الخاص بالتركيبه السكانية معقد جدا نظرا لدمج الهيكلة والقوى العامله واخفاء البيانات والاحصاءات ولاتوجد ارقام واضحة للجميع وهذا الملف خطر مقبل للبلد في السنوات القادمة ولابد ان يعالج بشكل جذري وازمة كورونا كانت جرس انذار لنا من هذا الملف.

حدثنا عن بعض القضايا التي تهم الشعب الكويتي؟

القضية الاسكانية تاتي في اولوية الملفات المهمة والتي تحتاج الى عمل وانجاز لان لدينا مساحة شاسعة غير مستغلة لذلك العقار في الكويت اغلى من العقار في نيويورك نظرا للاحتكار الذي يمارس، وهناك الملف الصحي الذي يعد سيئ من عقود من الزمن ويحتاج الى نفضه كبيرة، وهناك ملف الطرق والذي يتضح سوءه من حالة الطرق وقت الامطار ومشاكل الاسفلت والحل ليس صعب الدول المجاورة لنا لديهم طرق مميزة ولكن نحن سلبنا الفساد ابسط الاشياء، وملف الاحلال والوظائف يجب ان ينطلق من تغيير ديوان الخدمة المدنية من الالف الى الياء لان جميع المشاكل في هذا الجانب سببها ديوان الخدمه هذا الطاقم الذي يدير الديوان لابد ان يتغير واقسم بالله في حالة التوفيق للدخول للمجلس من اول يوم سوف اداهم ديوان الخدمة المدنيه الذي تسبب مستشاروه في مشاكل التوظيف وخلافه والقرارات والمنظومه الفاشلة به، وفيما يخص القروض انا مع اسقاط القروض ولكن بشكل عادل ليشمل حتى ممن لم يقترضوا يجب ان نجد لهم قراراً يشملهم للعدالة لاننا نعاني من ازمة ادارة وكل المشاكل منها الى جانب تعيين القياديين بشكل عشوائي.

ماذا عن ملف الحريات؟

ملف الحريات ملف مؤلم وخاصة قانون تقنية المعلومات والجرائم الالكترونيه الذي طبق عام 2015 لابد ان يتغير بنسبة 90 في المئة مزيد من الحريات ينبع من مجلس قوي واغلب نواب 2016 استخدموا هذا القانون في كل من يعارض او ينتقد احداً منهم لرفع الدعاوى وهذه حرية شخص وانتقاد اداء ليس جريمة.

كلمة منك لاهل الكويت واهالي الدائرة الثالثة؟

امام شعب الكويت كافة واهالي الدائرة الثالثة خاصة يوم التصويت تحد كبير وامامكم مستقبل وهذه ليست موجهة لشخصي المتواضع وان كنت املك الكفاءة العلمية والنزاهة ولخبرتي في الملف التعليمي كوني دكتور بالجامعة واملك الخبرة اللازمة في هذا الشان واسال الله التوفيق.

