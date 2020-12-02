الكويت شيَّعت عباس القطان

وطن النهار

فقدت الكويت أمس احد أبنائها البررة الذين وضعوا بصمة عميقة في تأسيس العمل الخيري وسجلوا اروع المواقف الوطنية بنبذ الفرقة والتعصب والخلاف وتعزيز الوحدة بين الصف الكويتي، حيث انتقل الى جوار ربه بعد صراع مع المرض الحاج عباس عيسى القطان الذي شيع مساء أمس وسط حضور كبير من الاهل والأقارب والأصدقاء والمحبين في مقبرة الصليبخات الجعفرية.

الفقيد عباس عيسى القطان، ساهم في تنظيم عمل الحسينيات والمجالس الكويتية من خلال مناصبهم المتعددة، فعمل امينا عاما في لجنة الحسينيات والمجالس الكويتية، كما عمل في الجانب الخيري من خلال مركزه في حسينية الاوحد، وكذلك من خلال منصبه في الوقف الجعفري.

الراحل عباس القطان، كان -رحمه الله- له دور كبير وبارز في العمل الخيري وكذلك دور فاعل وحافل في العطاء المميز في خدمة المجالس الحسينية، كما كان دائما يركز على صلة الارحام وما تدخله على الملتزمين بها من نعمة طول العمر والرزق.

وشهدت المقبرة الجعفرية حضورا كثيفا من المعزين الذي أدوا صلاة الميت عليه وواجب العزاء قبل نقله إلى مثواه الأخيرة في النجف الاشرف، وذلك وسط الإجراءات الصحية المعمول بها.

