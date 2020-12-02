الحكومة تضطر لمواصلة الاقتراض من «الأجيال القادمة»

مال وأعمال

تبقى الحكومة أمام تحد كبير للغاية، وهو تأخر اقرار قانون للدين العام بسبب تعطيلات من مجلس الامة السابق، ما يجعلها أم معضلة مالية قد تجبرها على مواصلة الاقتراض من صندوق الأجيال.

وفي هذا الصدد أكد عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ورئيس مجلس ادارة بنك الخليج الأسبق علي رشيد البدر، أن الاقتصاد لن يتأثر بتأخير اقرار قانون الدين الذي طالبت العديد من مؤسسات التمويل والتقارير الدولية بسرعة اقراره لمعالجة شح سيولة صندوق الاحتياطي العام وارتفاع وتيرة عجز الميزانية. وأشار البدر في رد منه على سؤال لـالنهار حول تداعيات غياب قانون الدين العام واقراره بمرسوم ضرورة على الاقتصاد، بأن الحكومة ستواجه متاعب متزايدة بسبب شح السيولة وضعف الخيارات المتاحة أمامها لتوفير السيولة القادرة على مواجهة التزاماتها. وفيما يتعلق بالخيارات المتاحة أمام الحكومة، أشار البدر أن الحكومة وفي ظل زيادة وتيرة شح السيولة والمشكلات المتزايدة، ستضطر لا محالة الى اللجوء للسحب من احتياطي الأجيال القادمة سواء ببيع أصول محلية عليه، واصفاً هذا الاجراء بالخطأ. وأضاف أن الخيار الآخر أمام الحكومة هو الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة وهو الأفضل والأسلم. وكانت تقارير محلية وعالمية قد أشارت الى أن ميزانية الكويت ستسجل عجزاً قدره 14 مليار دينار مع تراجعات أسعار النفط وزيادة الالتزامات الخاصة ببند الانفاق الجاري، لافتة أن الايرادات غير النفطية ستشهد تراجعاً على وقع تداعيات فيروس كورونا والتي أثرت بشدة على الوضع الاقتصادي بشكل كبير مع لجوء الحكومة لفرض الاغلاق الكلي والجزئي.

وفي تعليق منه على القانون الخاص بتنظيم التركيبة السكانية وأهميته في علاج الخلل الذي تواجهه، قال البدر باقتضاب: السياسة السكانية لا تحتاج الى قانون وانما تحتاج الى قرار وزاري يقيد استيراد العمالة الأجنبية الى أدنى حد ممكن.

