تحركات جادة لتوجيه العمالة الوطنية إلى «الخاص»

مال وأعمال

أشارت وثيقة حكومية حصلت «النهار» على نسخة منها، الى الاجراءات الرامية لعلاج أزمة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص والتي تضمنت ما يلي:

وضع استراتيجية وطنية جديدة لتنمية القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بالتعاون مع مستشارين خارجيين.

تنقية قوائم الباحثين عن عمل من خلال الفصل بين الباحثين عن العمل الجادين وغير الجادين للالتحاق بالقطاع الخاص.

الربط بين الفرص الوظيفية المتاحة ورغبات الباحثين ما يساعد في تسكين الشخص المناسب في المكان المناسب.

تنسيق التعاون مع المؤسسات التعليمية بهدف نشر خدمات الارشاد الوظيفي وتوعية الطلبة بكيفية اختيار التخصص.

رفع نسبة تعيين العمالة الوطنية في القطاع الخاص عن طريق مشاريع التعاون المشتركة مع مسؤولي البنوك والشركات.

التواصل مع شركات القطاع الخاص للتعرف على الفرص الوظيفية المتاحة للعمالة الوطنية والمهارات المطلوبة لشغل هذه الوظائف.

المتابعة مع الشركات للتأكد من التعيين على الفرص الوظيفية.

اصدار التقارير الدورية والاحصائيات عن الفرص الوظيفية المتاحة للعمالة الوطنية بالجهات غير الحكومية.

وتسعى الحكومة من خلال تلك التعديلات لاجراء تعديلات جذرية تعالج الخلل في سوق العمل تستهدف جذب العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص، مع تهيئة البيئة المناسبة لزيادة تلك العمالة في القطاع الخاص، لاستحواذ غير الكويتيين على العمل في هذا القطاع.

