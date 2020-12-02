9.7 تريليونات دولار ديوناً عالمية

مال وأعمال

سجلت الشركات والحكومات رقما قياسياً بلغ 9.7 تريليونات دولار من السندات والديون الأخرى هذا العام، حيث أدى الدعم غير العادي من الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى الى زيادة الاقتراض.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، يغطي المبلغ الاجمالي العام المنتهي في 26 نوفمبر الماضي، ويتضمن ما يقرب من 5.1 تريليون دولار من سندات الشركات، بالاضافة الى بعض أنواع القروض، بما في ذلك القروض ذات الرافعة المالية الأكثر خطورة، وفقاً لرفينيتيف. كلا الرقمين يتجاوز بالفعل تلك الخاصة بأي سنة كاملة سابقة. وعلى نطاق أوسع، قال معهد التمويل الدولي مؤخراً ان الدين العالمي ارتفع 15 تريليون دولار الى 272 تريليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، ومن المقرر أن يصل الى 277 تريليون دولار بحلول نهاية العام - وهو رقم قياسي بلغ 365% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي. ومعهد التمويل الدولي هو مجموعة صناعية تمثل مئات المؤسسات المالية. أرقامها أوسع وتشمل ديون الأسرة.

وذكرت الصحيفة أن المبالغ الضخمة تعكس كيف ساعد بنك الاحتياطي الفيدرالي ونظرائه، من خلال خفض أسعار الفائدة وشراء تريليونات الدولارات من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، المقترضين على تجاوز الأوقات الصعبة التي تسبب فيها الوباء العالمي. ومع تعافي الأسواق من مستويات الذعر في مارس، تقلصت أيضاً العوائد الاضافية، أو الفروق، التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بأوراق مالية أكثر خطورة مقارنة بالديون الحكومية الآمنة.

