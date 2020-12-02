نصف سكان لبنان فقراء

مال وأعمال

حذر البنك الدولي من أن لبنان يعاني من ركود شاق وطويل، وانتقد السلطات بسبب الغياب المتعمد لاجراءات فعالة على صعيد السياسات وتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي الحقيقي الى -19.2 في المئة في 2020. وقال البنك في تقرير المرصد الاقتصادي للبنان ان الفقر سيواصل التفاقم على الأرجح، ليصبح أكثر من نصف السكان فقراء بحلول 2021، فيما من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي 194 في المئة ارتفاعا من 171 في المئة في نهاية 2019. واوضح البنك في بيان صحافي بعد عام من تفجر الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان، أدى الغياب المتعمد لاجراءات فعالة على صعيد السياسات من جانب السلطات الى تعريض الاقتصاد لركود شاق وطويل. ويعاني لبنان من استنزاف خطير للموارد، لا سيما رأس المال البشري، فيما أصبح نزيف العقول خيار اليائسين على نحو متزايد. وقال البنك الدولي السلطات اختلفت فيما بينها بشأن تقييم الأزمة، وتشخيصها، وحلولها. وأضاف النتيجة كانت سلسلة من تدابير السياسات غير المنسقة، وغير الشاملة، وغير الكافية والتي فاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.