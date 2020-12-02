275 مليون دينار خسائر البورصة مع الضغوطات البيعية

مال وأعمال

واصلت البورصة تراجعها مع تواصل الضغوط البيعية على الاسهم من كبار صناع السوق في البورصة والذين يسعون للمحافظة على اسعار الاسهم وفق مستويات سعرية محددة خلال فترة الترقية وذلك في اطار عمليات تصحيح متعمدة للوصول بالاسهم الى مستويات شرائية في ظل رؤية البعض بتضخم اسعار العديد من الاسهم خلال فترة ما قبل الترقية وهو ما دفع المؤشرات الى اللون الحمراء .

واشار المحللون ان كافة التوقعات تشير الى استمرارية البورصة في التباين الذي يميل الى الاستقرار خلال هذه الفترة مع اكتمال ادراجها ضمن مؤشرات «ام أس سي أي» للأسواق الناشئة مع التنفيذ الناجح للانضمام، حيث تم ضم 7 شركات ضمن السوق الأول .

وشدد المحللون على ان البورصة من المتوقع ان تلتقط انفاسها مع جلسات الاسبوع المقبل مع عودة النفس الاستثماري الى السوق مع استقرار اسعار الاسهم عند مستويات شرائية مغرية جاذبة للشراء، موضحين ان «التوقعات ايجابية، والمخاوف المتعلقة بفيروس كورونا قد تم تجاوزها بعد التوصل الى لقاحات مضادة للفيروس من قبل العديد من الشركات المطورة».

واشاروا الى ان الأنظار تتجه الان الى ترقب النتائج المالية الجيدة للربع الأخير اضافة الى أسعار النفط واستقرارها في الآونة الأخيرة.

واكد المحللون ان الترقية تعد حدثا تاريخياً كما أنه يُعد نجاحاً كبيراً للكويت بعد المجهود الكبير المبذول من قبل الجهات الرقابية والتنظيمية والعمل المتواصل في ظل جائحة كورونا، وهو ما وضع الكويت على خارطة الاستثمار العالمي مما سيسهم في تعزيز مكانة الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وقد عاد أداء البورصة أمس الى معدلاته الطبيعية على مستوى السيولة وأحجام التداول، حيث بلغت السيولة أمس 82.361 مليون دينار لتتراجع بنسبة 91.4 في المئة مقابل السيولة القياسية التي حققتها في جلسة الأثنين والبالغة 961.6 مليون دينار، كما تراجعت أحجام التداول بنسبة 88.3 في المئة لتنخفض من 1.55 مليار سهم الى 181.9 مليون دينار، وانخفضت الصفقات من 34.78 ألف الى 12.9 ألف صفقة.

وتراجعت القيمة السوقية في نهاية الجلسة بقيمة 275 مليون دينار وبنحو 0.86 في المئة لتنخفض من 31.734 مليار دينار الى 31.459 مليار دينار، وهبطت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنسبة 0.96 في المئة وبقيمة 227 مليون دينار من 23.901 الى 23.293 مليار دينار، كما انخفضت القيمة الرأسمالية للسوق الرئيسي بنسبة 0.6 في المئة وبقيمة 48 مليون دينار لتستقر عند مستوى 8.165 مليارات دينار.

ومن حيث أداء المؤشرات واصلت البورصة تراجعها للجلسة الخامسة على التوالي، لينخفض المؤشر العام بنسبة 0.86 في المئة وبـ 47.3 نقطة من 5459.5 نقطة الى 5412.1 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.96 في المئة وبنحو 58 نقطة من 6008.6 نقطة الى 5950.59 نقطة.

وهبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.6 في المئة وبنحو 25.6 نقطة من 4373.18 نقطة الى 4347.6 نقطة، وانخفض مؤشر «الرئيسي 50» بنسبة 0.6 في المئة وبنحو 29.9 نقاط من 4445.7 نقطة الى 4415.83 نقطة.

