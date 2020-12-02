139 مليون دينار مكاسب نوفمبر

مال وأعمال

ارتفعت المؤشرات خلال تعاملات شهر نوفمبر 2020، وسط أجواء ايجابية نتيجة التفاؤل بالاعلان عن لقاحات فعالة لعلاج فيروس كورونا، بالاضافة الى تأكيد ترقية البورصة ا بمؤشر مورغان ستانلي (ام اس سي آي) للأسواق الناشئة.

وصعد مؤشر السوق الأول بنهاية نوفمبر 0.08% عند مستوى 6008.59 نقطة رابحاً 4.6 نقاط مقارنة باقفال أكتوبر الماضي عند مستوى 6003.99 نقطة.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي في نوفمبر بوتيرة أكبر بنسبة 0.95% عند مستوى 4373.18 نقطة مقارنة باقفال أكتوبر الماضي عند 4331.92 نقطة، بمكاسب شهرية بلغت 41.26 نقطة.

وسجل مؤشر «رئيسي 50» نمواً شهرياً بنسبة 1.40% باقفاله عند مستوى 4445.72 نقطة رابحاً 61.31 نقطة مقارنة باقفال أكتوبر الماضي عند 4384.41 نقطة.

بالمحصلة، ارتفع المؤشر العام للبورصة خلال الشهر بنحو 0.30% عند مستوى 5459.49 نقطة مقارنة باقفال أكتوبر الماضي عند 5442.99 نقطة، بمكاسب شهرية بلغت 16.5 نقطة.

تتباين حركة التداولات

شهدت التداولات الشهرية في نوفمبر حالة من التباين، حيث قفزت السيولة ببورصة الكويت 89.9% لتصل الى 2173.92 مليون دينار، مقارنة مع 1145.1 مليون دينار في أكتوبر الماضي. في المقابل، تراجعت أحجام التداول الشهرية بنحو 11.30% لتصل الى 5.52 مليارات سهم، مقابل 6.23 مليار سهم في شهر سبتمبر السابق.

وبلغ عدد الصفقات الاجمالي بالبورصة في نوفمبر نحو 288.15 ألف صفقة، مقابل 258.5 ألف صفقة في أكتوبر الماضي، بتراجع نسبته 11.5%.

بلغت القيمة السوقية للبورصة في نهاية نوفمبر نحو 31.734 مليار دينار مقابل 31.595 مليار دينار في شهر أكتوبر الماضي.

وحققت القيمة السوقية للبورصة مكاسب شهرية بنحو 139 مليون دينار بارتفاع شهري بنسبة 0.44%.

ومنذ نهاية العام الماضي وحتى نهاية نوفمبر، سجلت البورصة خسائر بقيمة 3.903 مليارات دينار بانخفاض نسبته 10.95%، حيث بلغت القيمة في نهاية 2019 نحو 35.637 مليار دينار

