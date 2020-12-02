«أسواق المال» أطلقت ثاني أعداد مجلتها التوعوية

مال وأعمال

أعلنت هيئة أسواق المال عبر موقعها الإلكتروني عن إطلاق العدد الثاني من مجلتها التوعوية الإلكترونية، وذلك بعد أن شهد مطلع شهر سبتمبر المنصرم إطلاق أول أعدادها. وقد تنوعت موضوعات الإصدار الجديد للمجلة، كما تنوعت زواياها بين جوانب توعوية وقانونية، وأخرى خبرية لفعاليات الهيئة وأخبارها، إضافة إلى أبرز الأخبار الاقتصادية خلال فترة الإصدار.

«افتتاحية العدد» عرض فيها أ. د. أحمد الملحم - المدير التنفيذي للهيئة واقع مشروع تطوير منظومة سوق المال وآفاقه المستقبلية ومنعكساته الإيجابية المتحققة والمستهدفة والتي تخطت واقع أنشطة الأوراق المالية لتمس جوانب عدة في بيئتنا الاقتصادية والاستثمارية على وجه العموم وقد خصصت زاوية «عبق الريادة» لاستذكار سيرة المغفور له بإذن الله «أحمد راشد الهارون» وزير التجارة والصناعة الأسبق، ودوره في خدمة اقتصادنا الوطني، بينما تناولت الزاوية القانونية موضوعات ثلاث تحظى باهتمام المعنيين بمهام الهيئة وخدماتها (تقييم الأصول العقارية، تعديلات اللائحة التنفيذية، تقارير المخالفات وآليات الاستفادة منها).

وقد تم تخصيص زاوية «حدث العدد» للقاء سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في الثامن عشر من شهر نوفمبر الماضي لمعالي وزير التجارة والصناعة ووفد الهيئة بمناسبة تسليم التقرير السنوي التاسع للهيئة عن السنة المالية (2019/2020) لسموه.

ملف العدد خصص لاستعراض الأبعاد الاجتماعية في عمل الهيئة في جانبه التربوي والتأهيلي والتدريبي، كما عرضت زاوية «موضوعات أخرى» لموضوعي: « عالم مابعد كورونا» و«هيئات أسواق المال والتنمية المستدامة»، أما زاوية تقارير، فقد قدمت إضافة إلى التقرير الفصلي الخاص بأداء بورصة الكويت للربع الثالث من العام الحالي، عرض لأعداد الأشخاص المرخص لهم وتصنيفاتهم وملخصاً لوضعهم المالي، ومؤشرات تعكس مدى التزامهم بمعايير كفاية رأس المال وتقديم بياناتهم المالية وتقارير المخاطر، كما تضمن بيانات مماثلة خاصة بأنظمة الاستثمار الجماعي، إضافة إلى موجز بأعداد الشركات المدرجة غير المرخصة ووضعها المالي.

وفي زاوية خاصة، قدم الإصدار عرضاً شاملاً لواقع «الحوكمة» في الهيئة والجهود المبذولة في هذا الإطار منذ تأسيس الهيئة، بما في ذلك تلك المتخذة في ظل «كورونا»، والتي أهلتها بجدارة واستحقاق لنيل المرتبة الأولى في مجال تطبيق الحوكمة وبنسبة التزام تامة 100% بين الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة وفقاً لتقريرٍ صادر عن الديوان المذكور أخيراً. الزاوية التوعوية كما زوايا العدد الأخرى أتت غنية ومتنوعة حيث عرضت موضوعات عدة (بقعة ضوء توعوية، من ذاكرة البورصة، برنامج التوعية الخليجي «ملم»، تعريفاً بكلٍ من منظمة التجارة العالمية و صندوق النقد الدولي، تغريدات توعوية). أما زاوية « آفاق وتوجهات» التي تعرض لمشاريع الهيئة المستقبلية فقدمت عرضاً لمشروع الهيئة الخاص بوضع الإطار التنظيمي للتقنيات المالية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية.

ما تبقى من زوايا العدد عرضت إحداها لأبرز أحداث الهيئة خلال فترة الإصدار الممتدة بين شهري (سبتمبر- نوفمبر من العام الحالي) كما قدمت زاوية أخرى أبرز الأخبار الاقتصادية خلال الفترة آنفة الذكر، قبل أن يختتم العدد بزاويته الأخيرة «في الختام» التي عرض فيها رئيس تحرير المجلة مدير مكتب التوعية في الهيئة الاعتبارات التي تمت مراعاتها في هذا الإصدار لتحقيق المستهدفات المنشودة.

