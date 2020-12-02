تجديد ترخيص الاستثمار الجماعي لـ «المركز للطاقة»

مال وأعمال

وافقت هيئة اسواق المال على تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للطاقة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 05/02/2021. ودعت الهيئة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية لافته الى ان القرار صدر بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للطاقة رقم (2015/0009/LCIS) الصادرة بتاريخ 05/02/2018.، وعلى طلب شركة المركز المالي الكويتي لتجديد ترخيص صندوق المركز للطاقة، وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لاجراءات عمل قطاع الاشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.

