أسهم «MSCI» استحوذت على 83.8 % من السيولة

مال وأعمال

استحوذ الـ7 أسهم المنضمة الى مؤشر «MSCI» على نحو 83.8 في المئة من اجمالي سيولة الجلسة بقيمة بلغت 69.03 مليون دينار، حيث تصدر سهم «الوطني» باقي الأسهم السبعة بنحو 35.4 في المئة من اجمالي سيولة البورصة بقيمة تجاوزت 35.4 مليون دينار، تلاه سهم «بيتك» بنحو 32.5 في المئة وبقيمة 22.44 مليون دينار، تلاه سهم «زين» بنسبة 12 في المئة وبقيمة 8.26 مليون دينار. وجاء سهم «بوبيان» في المرتبة الرابعة بنسبة 10.2 في المئة وبنحو 7 ملايين دينار، ثم سهم «بنك الخليج» بنسبة 4.7 في المئة وبقيمة 3.2 ملايين دينار، وسهم «مباني» بنسبة 1.8 في المئة وبقيمة 2.7 مليون دينار، وأخيراً سهم «أجيليتي» بقيمة 1.7 مليون دينار وبنسبة 2.5 في المئة.