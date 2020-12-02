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مال وأعمال

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196 مليار دولار إيرادات صناعة الألعاب


في الوقت الذي تكشف فيه الإحصاءات عن الحجم المتنامي لإمكانات سوق الألعاب عبر الإنترنت على الصعيد الدولي، فإن التوقعات تشير إلى أن صناعة الألعاب عبر الإنترنت يمكن أن تُدر إيرادات بقيمة 196 مليار دولار مع نهاية العام، مما يجعلها واحدة من أسرع الصناعات نموا في الأسواق العالمية.
ووفقا لتقديرات شركة Newzoo المتخصصة في تحليلات الألعاب والألعاب الرياضية الإلكترونية والأبحاث السوقية أنه من بين إجمالي 152 مليار دولار من الإيرادات المتولدة عن ألعاب الإنترنت على مستوى العالم في العام 2019، جاء 34.7 مليار دولار من الإجمالي العالمي - أي 23 % - من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.


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