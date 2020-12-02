«الأولى للوقود» وقعت اتفاقية مع «بورتراج»

مال وأعمال

وقعت الشركة الأولى للوقود اتفاقية تعاون مع شركة بورتراج لخدمات الطريق تقتضي بمنح خصم 20% على جميع الخدمات لعملاء الشركة الاولى حاملى بطاقتها للوقود و مشتركي خدمة oulae الجديدة وكذلك خصم 100% على جميع الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة عند إبراز بطاقة الاعاقة الخاصة بهم.

وحول هذه الإتفاقية صرح المهندس عادل العوضي الرئيس التنفيذي للشركة الأولى للوقود « نعلن اليوم عن شراكتنا مع بورتراج لأننا على ثقة أن هذه الشراكة سوف تثمر عن فائدة لعملائنا وتقديم خدمات مهمة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة على الطريق، حيث حرصت الشركة الاولى أن تكون شراكتها لتقديم مثل هذا النوع من الخدمات مع أحد اكبر هذه الشركات بهذا المجال».

واظاف» من منطلق المسؤولية الاجتماعية للشركتين والدور الايجابي في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة سوف تكون جميع الخدمات مقدمة لهم بالمجان».

وفي هذا السياق صرح مناعي المناعي المدير العام لشركة بورتراج «إننا سعيدون بهذه الشراكة مع الشركة الاولى للوقود والتي تعتبر رائدة بمجال التسويق للوقود حيث أصبح بإمكان عملائهم حاملين بطاقة اولى فقط عند إبرازها للموظف المختص الحصول على الخصم فورا وعلى جميع الخدمات المتعددة التي نقدمها من سحب السيارة و تبديل الإطارات والبنشر و توصيل الوقود وعمل تأمين السيارة وصيانة السيارة وعمل الإشتراك وتبديل زجاج السيارة وفتح قفل السيارة ليشمل الخصم كل هذه الخدمات ولا يشمل الخصم سعر قطع الغيار.

واضاف « ان بورتراج تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وتمتلك الشركة أسطولا من أحدث قاطرات السحب وكذلك مركبات الخدمة على الطريق و خدمة عملاء تعمل على مدار الساعة».

