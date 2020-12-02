«البترول الوطنية» دشنت محطة جديدة

مال وأعمال

افتتحت شركة البترول الوطنية الكويتية محطة جديدة لتعبئة الوقود في مدينة صباح الأحمد السكنية، هي السادسة التي تقوم الشركة بتشغيلها في هذه المدينة منذ ديسمبر الماضي، ومن المنتظر أن تفتتح الشركة 3 محطات أخرى في ذات المدينة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقالت الشركة في بيان صحفي إن افتتاح هذه المحطة التي تحمل الرقم 149 يأتي في إطار خطتها لإنشاء 18 محطة وقود جديدة في مختلف مناطق البلاد، موضحة أن ذلك يعد دفعة أولى ضمن خطة بعيدة المدى تمتد حتى العام 2030، تتضمن إنشاء 100 محطة، تواكب بها الشركة التوسع العمراني في الدولة، وتلبي احتياجات السكان، وخاصة في المناطق المنشأة حديثا.

وأضافت أنه تم حتى الآن افتتاح 14 محطة، بواقع ست محطات في مدينة صباح الأحمد السكنية، وأربع في مدينة جابر الأحمد، واثنتين في مدينة سعد العبدالله، وواحدة في كل من شمال غرب الصليبخات، ومزارع العبدلي.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن المحطة الجديدة تتميز بتصميم عصري، وتستخدم تكنولوجيا متطورة للطاقة الشمسية، تمكنها من إنتاج طاقة نظيفة توفر 30 في المئة من حاجة المحطة للكهرباء، كما تحتوي على وحدة لاسترجاع الأبخرة، تعمل على التقاط الأبخرة أثناء ملء خزان السيارة بالوقود، ثم تكثيفها وإعادتها إلى الخزان، مما يساهم في المحافظة على البيئة.

وتوفر المحطة لعملائها خدمات إضافية، تتمثل في سوق مركزي، وجهاز للسحب الآلي، ومصلى، وخدمة صيانة السيارات، ونقاط لتعبئة المياه والهواء، كما تتيح لهم تسديد قيمة استهلاكهم من الوقود عبر تقنيات وتطبيقات إلكترونية متطورة وسهلة الاستخدام.

