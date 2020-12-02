«المصارف»: ملتزمون بتوفير الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة

مال وأعمال

صرح نائب رئيس لجنة الفروع باتحاد مصارف الكويت فيصل الشويرد أن الأمم المتحدة حددت يوم 3 ديسمبر من كل عام يوماً عالمياً لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، لزيادة الوعي بالنسبة للقضايا الخاصة بالإعاقة من أجل ضمان حقوقهم وإشراكهم في كل مجالات الحياة. ويأتي الاهتمام بهذه الفئة من فئات المجتمع ضمن أولويات بنك الكويت المركزي في إطار جهوده الرامية لتعزيز الشمول المالي في الكويت، وأيضاً ضمن أولويات البنوك الكويتية في إطار مسؤوليتها المجتمعية، واهتمامها بإتاحة الخدمات المصرفية والمالية لكل فئات وشرائح المجتمع، لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة من عملاء القطاع المصرفي.

كما أضاف الشويرد أن بنك الكويت المركزي أصدر بتاريخ 5/7/2015 تعليمات شاملة للبنوك الكويتية بشأن الخدمات التي تقدمها للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، تضمنت مجموعة من المبادئ والممارسات المتعلقة بالخدمات المصرفية المقدمة لهم، فضلاً عن مجموعة من المبادئ والممارسات الخاصة بالعملاء المكفوفين وضعاف البصر وعملاء الصم والبكم، ما يتيح لهم الاستفادة من المنتجات والخدمات المصرفية.

وأكد أن البنوك الكويتية قامت بالالتزام بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي حيث تم تخصيص فرع واحد على الأقل لكل بنك في كل محافظة من محافظات الكويت الستة لخدمة العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وتجهيز هذه الفروع بأحدث الخدمات والمعدات التي تسهل معاملاتهم المصرفية وتلبي احتياجاتهم.

ومن الخدمات التي تقدمها البنوك:

? توفير أجهزة السحب الآلي بمميزات خاصة، مثل أن تكون متحدثة ومزودة بلوحة مفاتيح بريل(Braille) ووضعها بشكل ملائم ومناسب في مقر الفرع.

? تدريب بعض موظفيه على لغة الإشارة أو تعيين مختصين بهذه اللغة للتواصل مع العملاء ذوي الإعاقة السمعية.

? توفير خاصية طلب بطاقات ائتمانية وسحب آلي مع صورة شخصية لسهولة تحديد هوية العميل.

? توفير الكشوفات البنكية للعملاء المكفوفين المطبوعة على طريقة بريل (Braille).

? استخدام البصمات الإلكترونية أخذا بالاعتبار المتطلبات الأمنية في إدارة الحساب.

? أولوية خدمة العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة.

? توفير صناديق أمانات يمكن الوصول إليها بسهولة.

? توفير مداخل خاصة لذوي الاحتياجات بأفرع البنوك لتسهيل حركة الكراسي المتحركة مع توفير مواقف خاصة لهم. ومن جانب آخر صرحت شيخه العيسى مديرة العلاقات العامة باتحاد مصارف الكويت أن الاتحاد قام بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في عام 2019 للشراكة المجتمعية الدائمة في تعزيز تقديم خدمات التوظيف والتدريب الميداني لفئة ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى توفير التدريب الفعال والبرامج النوعية للفئة المستهدفة، وتوظيف مخرجات البرامج التدريبية بالمؤسسات المالية والمصرفية، وتطوير منظومة التدريب الخاصة بهذه الفئة وتمكينهم من الحصول على فرص في مجالات التوظيف المختلفة في البنوك وضمان استدامتها. كما صرحت العيسى أنه في ظل الظروف الحالية يسعى الاتحاد لتنظيم ورشة عمل افتراضية مع اتحادات مصرفية عالمية لمناقشة أفضل السبل لتطوير تقديم الخدمات المصرفية المتميزة لتمكين فئة ذوي الاحتياجات الخاصة للاستفادة منها.

