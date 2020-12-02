الذهب تعافى من أدنى مستوى في 5 أشهر

مال وأعمال

ارتفعت أسعار الذهب بعد أن أدت عمليات بيع كثيفة دفعته لأدنى مستوى في خمسة أشهر تقريبا في الجلسة السابقة إلى تجدد الاهتمام بالمعدن الأصفر الذي يمثل ملاذا آمنا في ظل ارتفاع الإصابات بـ «كوفيد-19» ما يضفي ضبابية على الآفاق الاقتصادية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1785.10 دولاراً للأونصة. وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1788.50 دولاراً. وسجل المعدن النفيس أسوأ انخفاض شهري في أربع سنوات اول من أمس الاثنين، ليهبط إلى 1764.29 دولاراً للأونصة وهو أدنى مستوى منذ الثاني من يوليو. وربحت الأسهم الآسيوية بفضل تنامي احتمالات طرح لقاح لـ «كوفيد-19» فيما من المرجح أن يتلقى بعض الأميركيين اللقاح قبل عيد الميلاد. لكن حالات الإصابة بالفيروس تجاوزت 1.1 مليون في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، فيما تدرس كاليفورنيا قيودا جديدة مثل إصدار أوامر بالبقاء في المنازل ما يضفي قتامة على التوقعات الاقتصادية. ويتحول تركيز المستثمرين الآن إلى إفادة سيدلي بها جيروم باول رئيس الفيدرالي الأميركي أمام اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ في وقت لاحق اليوم، والتي ستقدم مؤشرات على اتجاه السياسة النقدية. ويُعتبر الذهب الذي لا يدر عائدا تحوطا في مواجهة التضخم الناتج على الأرجح عن تدابير التحفيز الكبيرة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1% إلى 22.85 دولاراً للأونصة، بينما صعد البلاتين 1.7% إلى 981.37 دولاراً وربح البلاديوم 0.6% إلى 2387.70 دولاراً.