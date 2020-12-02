«كفيك» تمدد أجل استحقاق قروض بـ 7.6 ملايين دينار

مال وأعمال

أعلنت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» عن توقيعها اتفاقية تمديد أجل استحقاق رصيد قروض بقيمة 7.6 ملايين دينار لمدة 5 سنوات. من ناحية أخرى، أعلنت الشركة في بيان للبورصة عن إتمام تنفيذ صفقة متفق عليها على أسهم «كفيك» بحجم بلغ 11.213 مليون سهم تقريباً على أساس سعر 50 فلساً للسهم وبقيمة 560.67 ألف دينار. وقالت الشركة في إفصاح ثالث للبورصة إن رئيس القطاع التنفيذي وقطاع إدارة الأصول في «كفيك»، فهد عبدالعزيز الجارالله، استقال من منصبه في الشركة وتم قبول الاستقالة على أن يكون آخر يوم عمل له يوم الأربعاء 31 مارس 2021. كما أعلنت بورصة الكويت عن اتمام تنفيذ صفقة متفق عليها لشركة الكويتية للتمويل والاستثمار على كمية الاسهم: 11,213,415 سهم. بسعر السهم: 0.0500 دينار لتبلغ إجمالي قيمة الصفقة نحو 560,670.750 د.ك.