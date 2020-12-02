زميلة لـ «التخصيص» باعت حصتها في شركة فرنسية

مال وأعمال

قالت شركة التخصيص القابضة ان احدى الشركات الزميلة «شركة كويت بيلازر للاستثمار المالي» المملوكة بنسبة 42?98 ? قامت باخطارنا بيع حصتها بالكامل والتي تمثل 50 ? وشركة وليبور فور«Walpour4» في فرنسا محطة ارباح من هذا التخارج بمبلغ 2?472?926 يورو بما يعادل 905?931 دينار كويتي تقريباً والتي قد تؤثر في تخفيض خسائر البيانات المالية المتكبدة للشركة الزميلة في الفترات السابقة. وقالت في افصاحها على موقع البورصة انه لا يمكن تحديد الاثر المالي في الوقت الحالي حيث سينعكس هذا الاثر على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.