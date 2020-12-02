الأكاديميون الـ 29: موظف حكومي لكل 3 مواطنين!

مال وأعمال

دعا 29 أكاديمياً من جامعة الكويت إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي حسب خطة طويلة الأمد ليكون قادراً على استيعاب تدفق الخريجين الجدد إلى سوق العمل في ظل تضخم القطاع العام وضغطه على المالية العامة من جانب واعتماد القطاع الخاص الكبير على توظيف العمالة الاجنبية الرخيصة من جانب آخر.

وبيّن الأكاديميون التسعة والعشرون في ورقة بعنوان «قبل فوات الأوان» نشرها موقع «كويت امباكت» KuwaitImpakt.com المتخصص في نشر الأوراق والدراسات المتعلقة بالسياسة العامة في الكويت، بأنه يكفي النظر لتدفق الخريجين الجدد إلى سوق العمل لفهم خطورة استمرار الاختلال فيه، إذ يتطلب توفير 96 ألف وظيفة جديدة لاستيعاب خريجي الأعوام الخمسة القادمة، بينما يُقدر عدد الوظائف الجديدة المطلوبة خلال الـ15 عاماً المقبلة بـ 298 ألف وظيفة، واضعين هذه التقديرات بناءً على البيانات المتوافرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وبهذه المناسبة علَّق الدكتور نواف العبدالجادر أحد الأكاديميين الـ 29 الموقعين على الورقة بالقول: «القطاع الحكومي العام يوظف حالياً 84% من القوى العاملة الوطنية حيث يوجد موظف حكومي لكل ثلاث مواطنين تقريباً في دلالة على تضخم القطاع وتدني انتاجيته، فلا يعقل أن يستمر القطاع الحكومي المتضخم أصلاً باستيعاب الأعداد الهائلة المقبلة على سوق العمل خلال الـ15 سنة القادمة ولا بد من ايجاد فرص عمل حقيقية لاستيعابهم».

وقد أوضحت الورقة أن اختلال سوق العمل هو واحد من خمسة اختلالات هيكلية يعاني منها الاقتصاد الوطني، واضعة رؤية شاملة لتصحيح المسار تشمل على إعادة هيكلة القطاع العام المتضخم وتقليص نمو التوظيف فيه بمستهدفات مرحلية مثل تعديل سُلَّم الرواتب وربط الترقيات والمكافآت بالكفاءة والإنتاجية، لا سيما عن قصر التوظيف على الحاجة الفعلية في القطاع، يقابله توجه حقيقي لخلق فرص عمل في القطاع الخاص.

وركزت الورقة على ضرورة توجيه الدعم المادي والمعنوي إلى قطاع المشاريع الصغيرة في الكويت كرافد أساسي لخلق فرص عمل من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية، وطالبت بتطوير استراتيجية وطنية لتحقيق رؤية الدولة لدور قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة.

وحول هذه النقطة قال العبدالجادر «لا شك في أن الكويت قد حققت بعض التقدم في دعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه لا يزال ينظر إلى هذا القطاع بأنه ثانوي ومحدود»، مضيفاً: «ولكن إن أردنا إصلاح الخلل في سوق العمل فإنه لا بد من اعتماد استراتيجية أكثر شمولية تقوم على إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة الملتزمة بأهداف استدامة الاقتصاد وتوظيف العمالة الوطنية بتنفيذ مشاريع الدولة وتقدم حوافز إضافية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة المضافة وما يلحقها من تحديث اللوائح المنظمة لعمل الحاضنات وتطوير أدوات تمويلية ملائمة لخصوصية المشاريع الريادية والناشئة وبرامج تعزيز العمل الحر وحاضنات الأعمال في مؤسسات التعليم والمجتمع المدني».

كما بينت الورقة الارتباط الوثيق بين اختلال سوق العمل وضعف النظام التعليمي، رافضةً نعت العامل الكويتي بقلة الإنتاجية والمهارة دون النظر إلى مستوى التعليم والذي من المفترض أن يوفر القوى البشرية الماهرة، مبينة بأن الكويت مصنفة الأخيرة خليجياً في اختبارات التعليم الموحدة (TIMSS) في الرياضيات والعلوم للصفين الرابع والثامن ما ينعكس سلباً على تنافسية العمالة الوطنية.

وخلصت الورقة إلى أن الاقتصاد الكويتي بحاجة لإعادة هيكلة جذرية وشاملة تمتد بإصلاحاتها إلى المدى البعيد وتعالج جذور المشكلة بدلاً من تجميل أعراضها، وتقوم على ركائز أساسية تتمثل بتنويع الاقتصاد واستدامته ومكافحة الفساد حتى يستعيد المواطنون ثقتهم بمؤسسات الدولة وإعادة التفكير بفلسفة توزيع الثروة والرعاية الاجتماعية والتسهيلات الاقتصادية، والاسترشاد بالدليل العلمي في رسم السياسات وإدارة البلد.

