«المركز»: 23 % انخفاضاً في صفقات الاندماج الخليجية

مال وأعمال

ذكر تقرير أصدرته إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في المركز المالي الكويتي «المركز» أخيراً أن القطاع الصناعي في دولة قطر تصدر صفقات الاندماج والاستحواذ بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام 2020.

وأعلنت شركة صناعات قطر عن عزمها الاستحواذ على حصة 25% إضافية في شركة قطر للأسمدة الكيماوية (كافكو) بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار ، وعند إتمام هذه الصفقة سوف تستحوذ «صناعات قطر» على حصة 100% في الشركة وتكون مالكها الوحيد.

وتضم ثاني أكبر صفقة للاندماج والاستحواذ شركة الإنشاءات البترولية الوطنية وشركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتيتين، اللتين بصدد تقييم عرض توحيد أعمالهما المقدم من الشركة القابضة العامة وبعض المساهمين في شركة الإنشاءات البترولية الوطنية.

وتناول تقرير «المركز» فوز تحالف رحى- الصافي بشركة المطاحن الأولى، في إطار تخصيص حكومة المملكة العربية السعودية لأربعة شركات في قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، بقيمة إجمالية 540 مليون دولار، وضم التحالف مجموعة المطلق و شركات الصافي وأبونيان القابضة وعيسى الغرير للاستثمار، أما الصفقة التالية، فكانت استحواذ مجموعة دليفري هيرو على شركة انستا شوب بالكامل بقيمة بلغت 360 مليون دولار، ً. وأخيراً، أعلنت مجموعة إيدج الإماراتية عزمها الاستحواذ على حصة 40% في المركز العسكري المتطور للصيانة والإصلاح والعمرة (أمرك) بقيمة إجمالية 307 ملايين دولار.

معدل نمو الاندماج

وفقاً لتقرير «المركز»، شهد عدد صفقات الاندماج والاستحواذ التي تمت في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من 2020 تراجعاً بنسبة 23% مقارنة بالربع الثالث من 2019، وإن بقي مستقراً مقارنة بالربع الثاني من 2020. وسجلت كل من الكويت وقطر والإمارات ارتفاعاً في عدد الصفقات التي تمت مقارنة بالربع السابق، بينما شهدت البحرين والسعودية تراجعاً على مستوى الصفقات التي تمت خلال هذه الفترة. ومن ناحية أخرى، ساد الركود على مستوى النشاط في السوق العماني طوال الربع الثالث من العام.

كيانات الاستحواذ

نفذت كيانات الاستحواذ الخليجية معظم الصفقات التي تمت في الربع الثالث من 2020 والربع الثاني من 2020، حيث مثلت 65% من إجمالي عدد الصفقات التي تمت خلال الربع الثالث من 2020، بينما كانت نسبة المستحوذين الأجانب 13%. وتمثل نسبة 22% المتبقية صفقات لم تتوافر فيها معلومات عن الشركات المستحوذة. كما هيمنت كيانات الاستحواذ الخليجية على السوق خلال الربع السابق، حيث مثلت 65% من إجمالي عدد الصفقات التي تمت، بينما بلغت نسبة المستحوذين الأجانب 22%. وكانت نسبة 13% المتبقية كذلك لصفقات بلا معلومات عن الشركات المستحوذة.

وأشار تقرير «المركز» أن كيانات الاستحواذ الخليجية استحوذت على شركات إقليمية ودولية على حدٍ سواء، بينما كان استثمارها الأساسي في السوق الإقليمي خلال الربع السابق. وقد أتمت كيانات الاستحواذ الخليجية عدداً أقل نسبياً من الصفقات بالمقارنة بالربع الثاني من عام 2020. وخلال الربع الثالث من 2020، أبرمت كيانات الاستحواذ الخليجية ما مجموعه 9 صفقات تضمنت شركات دولية، بانخفاض قدره 31% مقارنة بالربع الثاني من 2020، والذي سجلت خلاله ما مجموعه 13 صفقة مبرمة تضمنت شركات مستهدفة أجنبية. واستحوذ كل من المستثمرين السعوديين والإماراتيين على 30% من تلك الصفقات، يليهم المستثمرون البحرينيون والكويتيون والقطريون، الذين استحوذوا على بقية الصفقات. ولم تبرم الكيانات المستحوذة العمانية أي صفقات خارج سلطنة عمان.

