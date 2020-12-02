تراجع اهتمام المستثمرين الأجانب

مال وأعمال

لاحظ تقرير «المركز» أن مستوى اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق الخليجي تراجع خلال الربع الثالث من 2020 مقارنةً بالربع السابق. حيث أبرم مستثمرون أجانب بنجاح ثلاث صفقات خلال هذا الربع، بينما أبرموا خمس صفقات في الربع الثاني من العام، أي بتراجع نسبته 40 % بالمقارنة بين الربعين وتراجع بنسبة

67 % مقارنة بالربع الثالث من 2019. وكانت الشركات المستهدفة الإماراتية صاحبة أكبر قدر من اهتمام المستثمرين الأجانب مقارنة بباقي دول مجلس التعاون الخليجي، استمراراً للاتجاه السائد خلال الأرباع القليلة الماضية. وبشكل عام، استهدفت كل الصفقات التي تمت خلال الربع الشركات الإماراتية.

