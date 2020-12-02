«جي إف إتش» استحوذت على مدرسة خاصة

مال وأعمال

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية استحواذها على مدرسة أثينا الخاصة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة («أثينا» أو «المدرسة») في مملكة البحرين، والتي من شأنها أن تعزز المحفظة الاستثمارية للمجموعة في قطاع التعليم بالمنطقة والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية الـ250 مليون دولار.

توفر المدرسة مجموعة من الخصائص الفريدة، ما يجعلها المدرسة الأكثر شمولاً والأفضل تجهيزاً في مملكة البحرين. تقع المدرسة في منطقة بوقوة وتمتد مبانيها على مساحة أرض تقدر بــ91,043 متراً مربعاً، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمدرسة 1,455 طالباً، مما يجعلها أكبر مدرسة من حيث الطاقة الاستيعابية ومساحة المباني التعليمية المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة.كما توفر المدرسة منشآت للإقامة يمكنها استيعاب ما يصل إلى 80 طالباً وطالبة موزعين على أجنحة منفصلة، بما يصل إلى 40 طالبةً في «جناح اللؤلؤ»، و40 طالباً في «جناح النخيل».

في هذا السياق، قالت فاطمة كمال، والمدير تنفيذي أو لدى مجموعة جي إف اتش «نحن مسرورون بالإعلان عن الاستحواذ على مدرسة أثينا الخاصة التي توفر أسلوبا مميزا في تقديم الخدمات التعليمية والدعم للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة. ويعد هذا سادس استحواذ لمدرسة ضمن منصة جي إف إتش التعليمية في أقل من 18 شهرا. تتمتع مدرسة أثينا بمركز قوي في السوق التعليمي لتميزها وتميز طاقمها التعليمي المؤهل بدرجة عالية، وخبرائها المتخصصين، ومناهجها العالية المستوى والتي بلاشك سوف تصقل قدرتها على النمو والمنافسة.من خلال استثمارنا في مدرسة أثينا، سوف نعمل بشكل وثيق مع فريق الإدارة بالمدرسة، والمدرسين والآباء والطلبة لتطوير خدمات المدرسة وزيادة قاعدة الطلبة الملتحقين بها. وبالتزامن مع ذلك، سنواصل التركيز على المعايير العالمية المستوى والتي من خلالها سوف نهدف إلى الارتقاءبمعاييرتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في المنطقة، مع توفير خدمات التعليم والدعم التي تحفز الطلبة وتطلق طاقاتهم الكامنة من أجل التعلم والنمو وتعزيز دورهم في الحياة».

من جانبها، أضافت الدكتورة جين روز يانجا، مديرة مدرسة أثينا: «تتطلع مدرسة أثينا، التي تعد مركزا للتميز في تعليم الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى الاستناد على المقومات القوية التي أسستها لكي توفر للمزيد من الطلبة والعائلات في البحرين، إمكانية الاستفادة من بيئة وأسلوب فريد للتعلم. نحن على ثقة بأن ما ستقدمه جي إف إتش من الخبرة التعليمية، والموارد والالتزام من خلال هذا الاستثمار سوف يساعد في دعم مهمتنا كما سيعزز قدرتنا على خدمة المجتمع بوتيرة أسرع».

