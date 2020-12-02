أحلام تطرح ألبومها في بداية.. 2021

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تتأهب الفنانة أحلام بطرح ألبومها الجديد في بداية العام المقبل «2021»، بعد أن سجلت «40» أغنية، كان خيارها على «24» عملا، حيث تضع حاليًّا اللمسات الأخيرة لطرحه وتتعاون فيه مع نخبة من ألمع الكتاب والملحنين وكذلك الموزعين الموسيقيين بالساحة العربية، بعد انقطاع لأكثر من أربعة أعوام عن إصدار الألبومات الغنائية، إذ كان آخر ألبوم لها تحت عنوان «يلازمني خيالك» عام «2016»، واعتمدت خلال فترة الانقطاع على أغاني «السنغل» المنفردة.

وتتعاون أحلام مع الأمير الشاعر خالد الفيصل والأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن والأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد والأمير الشاعر سعود بن عبدالله وعبدالله بو راس ونايف صقر وحسان العبدلي وخالد العوض وأحمد الصانع وفيصل الشعلان وقوس وعبدالرحمن العثمان والشاعرة الجادل ومعتزة.

كما تعيد التجربة مع الموسيقار د. طلال، وتجدد التعاون مع سهم، أيضا تتعاون مع صادق الشاعر وناصر الصالح وياسر بو علي وعبدالقادر الهدهود ومحمود خيامي وعزوف وأحمد الهرمي وعبدالرحمن العثمان.

ومن خلال هذا التنوع في الكلمة واللحن، أخذت أحلام شكلاً آخر في التعاون مع نخبة من الموزعين الموسيقين، إذ لأول مرة تجمع هذا العدد الهائل من الموزعين، منهم وليد فايد ومدحت خميس وسيروس وخالد عز وبشار سلطان ورأفت وهشام السكران وروكيت ومشاري اليتيم وأسامة الهندي.

يذكر أن أغنية «أنا مدري عن الناس»، تعتبر هي آخر الأعمال العريضة للفنانة أحلام، من كلمات الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن وألحان الموسيقار طلال وتوزيع يحيى الموجي، وحظيت بمشاهدة جماهيرية عالية وقد وصفت أحلام في وقت سابق بأن البومها القادم سيكون من الطراز الرفيع.

