داود حسين: شبابنا من سيرفعون اسم الكويت عالياً

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«كم هو جميل ان تجد الحماس وعشق اثبات الذات في الشباب» هذا ماصرح به الفنان القدير داود حسين بعد انتهائه من تصوير الفيلم الكويتي الروائي «زبانية» وهو من اخراج محمد صلاح المجيبل وانتاج الفنان عبدالله الجيران وتاتي هذه المشاركة من منطلق اهتمام جيل الكبار بجيل الصغار ولعل تصريحات «بوحسين» في اكثر من وسيلة اعلامية في دعم وتاييد مشاريع الشباب السينمائية وان يكون له مشاركة فعالة وواقعية وهذه المشاركة ترجمتها في ارض الواقع وفي ان يكون له وجود ضمن تلك المشاريع التي تثبت يوما بعد يوم ان هناك جيلاً قادماً بقوة لاستكمال مسيرة الفن الكويتي سواء في التلفزيون او المسرح او السينما كما تلك المشاركة تحسب له في اعطاء دفعة للشباب وكانه يقول لهم «احنا وياكم.. وبالشوفه»

وعن اجواء تصوير الفيلم قال: عندما جلست معهم شعرت انهم بالفعل ابنائي وتذكرت احتواء فنانينا الكبار الذين وقفوا بجانبي بكل حب بالنصح و الارشاد و التوجيه فدخلت في منظومة هذه اللعبة الشبابية وان اكون مشاركا في الفيلم بكل محبة وبالتوفيق لفريق عمل الفيلم الكويتي «زبانية» والله يوفق الجميع و يوفقنا وانا سعيد ان اعمل معهم لانهم المستقبل وهم الذين سيرفعون اسم الكويت في المحافل الدولية وشبابنا فيهم الخير والبركة.

يذكر ان الفيلم يتحدث عن عصابة عالمية محترفة تسعى لدمار العالم وتستهدف الكويت وتسعى لتفكيك المجتمع من خلال نشر الفساد بين الناس كما يناقش الفيلم الكثير من القضايا الاجتماعية المهمة والحساسة وهو من تأليف وإخراج محمد صلاح المجيبل ويشارك في بطولته كل من محمد الشايجي ومحمد الحربي وداود اشكناني ورانية البراهيمي وعبدالعزيز بوكبر بينما يتكون فريقه الفني من مدير التصوير علي الفرحان والمخرج المنفذ باسم سامي ومكياج شهد العبيد ومن إنتاج فريق وجهة نظر كما ان الفيلم يعد التجربة الثانية للمخرج محمد المجيبل كفيلم روائي طويل طويل بعد فيلم «صحوة» والذي حصل على جائزة مهرجان الكويت السينمائي الثاني.

