الأب أنطوني هوبكنز يفتتح الدورة الـ 42 لـ «القاهرة السينمائي»

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عشاق ومحبو السينما سيكونون الليلة على موعد مع الحدث السينمائي الأبرز والاهم في المنطقة العربية والشرق الأوسط وهو حفل افتتاح الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي والتي تستمر فعالياتها حتى 10ديسمبر الحالي والذي تحتضنه دار الأوبرا المصرية وستكون د.إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة على رأس حضوره والتي ستفتتح المهرجان رسمياً ومعها المنتج والسيناريست محمد حفظي رئيس المهرجان إلى جانب حشد كبير من نجوم وصناع السينما في مصر والعالم العربي من ضيوف المهرجان وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة حرصت عليها إدارة المهرجان والأجهزة المعنية في الدولة المصرية وأولتها عناية فائقة وذلك للوقاية من فيروس «كورونا» الذي كان سبباً في إلغاء وتأجيل العديد من المهرجانات والتظاهرات السينمائية الكبرى حول العالم هذا العام.. لكن إدارة مهرجان القاهرة ومعها وزارة الثقافة المصرية كانت في غاية الإصرار والجدية على إقامة هذه الدورة من عمر هذا المهرجان العريق في موعدها رغم كل الظروف لذلك كان الحرص والإجراءات الحازمة على هذه الاحتراز الوقائية

هذا ويشهد الحفل تقديم أعضاء لجان التحكيم لمسابقات المهرجان وهي: المسابقة الدولية- آفاق السينما العربية- أسبوع النقاد الدولي- سينما الغد.. كما سيتم منح الجوائز للمكرمين في دورة هذا العام وهم الكاتب والسيناريست المصري الكبير وحيد حامد بجائزة «الهرم الذهبي» لانجاز العمر وهي الجائزة التي تقدم في الدورات السابقة باسم جائزة فاتن حمامة التقديرية

أما جائزة فاتن حمامة للتميز وهي تمنح لمبدعين تمكنوا من سن مبكرة من تحقيق انجاز سينمائي ملموس وستحصل عليها النجمة منى زكي ومن المكرمين أيضا بجائزة «الهرم الذهبي التقديرية» كاتب السيناريو البريطاني كريستوفر هامبتون وذلك تقديرا لمسيرته المهنية الممتدة والتي استحق عنها جائزتي الأوسكار الأميركية والبافتا البريطانية بالاضافة لترشحه للغولدن غلوب.

وسيكون حضور الحفل على موعد مع مفاجئة مدهشة وممتعة وتتمثل في فيلم الافتتاح وهو «الأب» من بطولة احد أهم عباقرة فن التمثيل في تاريخنا المعاصر وهو النجم العالمي انظوني هوبكنز صاحب جوائز الأوسكار والبافتا والغولن غلوب والعديد من الجوائز الكبرى في المهرجانات الدولية والعديد من التكريمات أيضا ومعه في البطولة صاحب الأوسكار أيضا النجمة اوليفيا كولمان الفيلم إنتاج مشترك بين بريطانيا وفرنسا ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب والروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر والتي تحولت الكثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية ومن بينها الأب الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامبتون.

