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عبدالله السدحان: «الديك الأزرق».. عمل استثنائي مختلف

مشاري حامد
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الأربعاء 02 ديسمبر 2020

يستكمل الفنان القدير عبدالله السدحان بقية مشاهد مسلسل «الديك الأزرق» المشترك بين الدراما السعودية ومصر والذي سيخوض فيه سباق رمضان «2021» وعاد السدحان لتصوير مشاهده في القاهرة حيث توقفت عجلة تصوير العمل مطلع العام الحالي في مدينة الرياض بعد أن حلت ظروف جائحة كورونا وتعليق الطيران وقد تم تصوير أكثر من (75 %) في مدينة الرياض حيث صادفت الظروف الى توقف إنتاج العمل والذي يضم كوكبة من نجوم الكوميديا في السعودية والخليج وقال السدحان : نصور مشاهدنا في أجواء مختلفة عما انتجناه سابقاً قبل جائحة كورونا إذ صورنا في الصيف ونحن نستكمل في الشتاء ويبدو أن الأجواء تساعدنا. لاسيما وأن الجميع متحمس بعد انقطاعهم عن بعض ما سيسهم في تقديم عمل استثنائي مختلف يليق بالمشاهدين واتمنى ان تحصد نجاحاً جماهيريا مثل «كسرة ظهر» والذي كان علامة بارزة في الدراما الخليجية وعرض على أكثر من خمس قنوات محققاً مشاهدة عالية. يذكر ان مسلسل «الديك الأزرق» من تأليف وإخراج هاني كمال وبطولة عبدالله السدحان، بيومي فؤاد، شيماء سيف، سعيد الصالح، نورة محمد، وباقة من نجوم الدراما في السعودية ومصر والوطن العربي، ويعرض في رمضان القادم «2021» على قناة «SBC» السعودية.


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