البيض يحمي من أمراض القلب والسرطان

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البيض مصدر ممتاز جدا للبروتين لذلك فهو متعدد الفوائد الصحية على جسم الإنسان، ولكن صفار البيض يحتوي على نسبة عالية جدا من الكوليسترول ويقال أنه يضر بصحة القلب، ولكن ظهرت بعض الدراسات العلمية الحديثة أكدت عكس ذلك تماما واكتشفت أن البيض يحمي الجسم من التعرض للإصابة بالعديد من الأمراض القلبية المزمنة.

ومن أهم الدراسات لتي أثبتت ذلك هي تلك الدراسة الأميركية تم تحضيرها في جامعة نيوترشن العلمية تحت إشراف مجموعة كبيرة من المتخصصين والباحثين الأميركيين ونشروا نتائجها في موقع «كورير» النمساوي، وقالت هذه الدراسة أن تناول بيضة واحدة بشكل يومي فإنها قادرة على الحماية من التعرض للإصابة بأمراض القلب الخطيرة، ويحد من الإصابة بارتفاع ضغط الدم. وكشف الموقع نتائج الدراسة وقال أن نتائج هذه الفحوصات تم تجميعها بين عامي 1982 و 2015. واتضح من خلال الإحصائيات أن هناك علاقة بين تناول البيض وأمراض القلب والدورة الدموية، وهي ان البيض يحمي من الإصابة بالجلطة القلبية بنسبة 12 في المئة، كما وجدوا أن البيض يحد من انسداد الشرايين ويقلل من خطر ضعف عضلة القلب.

وقال الدكتور «دومنيك الكسندر» من معهد «ايبيد ستات» إن النتائج مثيرة جدا للاستغراب وهي أنه لايوجد أي علاقة بين تناول البيض وبين ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم وأنها مجرد أكذوبة، ولكنه أكد أن البيض له تأثير قوي وفعال جدا في علاج أمراض القلب حيث قال: «البيض يحتوي على مواد صحية كثيرة، منها مضادات أكسدة تساعد على تقليل الإصابة الالتهابات. كما أن البيض يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين، ويقلل من ضغط الدم».

ولم يكتف العلماء والباحثون بإجراء هذه الدراسات العلمية ولكن هناك باحثين آخرين أجروا دراسة علمية أخرى في جامعة بوردو الأمريكية تم نشر نتائجها على الموقع الإلكترونى لصحيفة الديلى ميل البريطانية وأثبتوا أن البيض يعمل على وقاية الجسم من الإصابة بمخاطر الأمراض السرطانية وذلك بعد أن اكتشفوا أن البيض يحتوي على العديد من المواد المضادة للأكسدة التي تحارب الخلايا السرطانية وتعمل على تدميرها، وتحد تماما من تطورها ونموها. كما وأضافت الدراسة أن البيض غني بالكثير من المواد والمركبات التي تحارب الأورام الخبيثة ومن أهمها مركبات الكاروتين التي تعد من أقوى المواد المضادة للأكسدة وهذه المركبات تشمل مركب والألفاكاروتين، والليكوبين، والبيتاكاروتين، والزيزانثين، وهذه المركبات تعمل بشكل كبير على وقاية الجسم من الإصابة بالسرطان، وتحمي الخلايا السلمية من تحويلها إلى خلايا سرطانية خطيرة تنمو وتنتشر في جميع أنحاء الجسم، كما تعمل هذه المركبات المضادات للأكسدة على مقاومة الشقوق الحرة التي تخترق الجسم وتساعد على نمو الخلايا السرطانية الخبيثة. كما تعمل هذه المضادات للأكسدة الموجودة بالبيض على مقاومة الميكروبات والبكتريا الضارة، والبيض أيضا يعمل على تقوية العظام بفضل البروتينات العالية الموجودة بداخله، والبيض أيضا يساعد على تحسين صحة الأظافر والشعر والبشرة، كما أنه يحمي من أمراض العيون وجميع أمراض الشيخوخة.

