فوائد الكينوا الرائعة للصحة

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يمكنك إدخال حبوب الكينوا لقائمة طعامك من خلال إضافتها إلى الوجبات الرئيسة اليومية، فهي تتميز بمذاق رائع وفي نفس الوقت لا تؤثر على زيادة الوزن. فوق كل ذلك، فإن حبوب الكينوا لها العديد من الفوائد الصحية المذهلة، نظرًا لإحتوائها على نسبة كبيرة من المغذيات النباتية المتنوعة التي تفيد الجسم، وتمده بالطاقة والحيوية. لذلك، عليكِ سيدتي أن تستخدمي حبوب الكينوا كعنصر أساسي خلال وجباتكِ الأساسية، أو كعنصر مساعد في معظم وجبات الأعياد الشهية.

حبوب الكينوا لزيادة إدرار الحليب للمرضعة

من أهم ما يميز حبوب الكينوا اللذيذة هي أنها تساعد على إدرار الحليب لدى الأم المرضعة. فكل أم تعاني من مشكلة قلة إفراز الحليب لديها، عليها أن تتناول حبوب الكينوا كعلاج طبيعي وآمن لهذه المشكلة. يحدث نقص إدرار الحليب لدى المرأة نتيجة وجود خلل في نظام الغذاء لديها. لذلك، عليها بتعويض هذا النقص الغذائي، من خلال تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والمعادن الهامة، التي تحافظ على توازن الغذاء الصحي لديها، كحبوب الكينوا مثلاً. تبين أن حبوب الكينوا تعتبر من المغذيات الرئيسية للأمهات، نظرًا لإحتوائها على المواد المضادة للأكسدة، و تحتوي أيضاً على مستويات عالية من المغنيسيوم، اللايسين، الفوسفور، الكالسيوم، المنغنيز، الحديد، والبوتاسيوم التي تحفز من إنتاج الثدي للحليب.

حبوب الكينوا لمرضى السكري

من الفوائد المذهلة أيضًا التي تتمتع بها حبوب الكينوا، هي أنها تساعد على إدارة حياة أفضل بالنسبة لمرضى السكري. تعد حبوب الكينوا أفضل صديق لمريضة السكري، لذلك يجب عليها أن تضيف حبوب الكينوا إلى حميتها الغذائية، نظرًا لدورها الفعال في التحكم بمستوى السكر والحد من ارتفاعه في الدم. تحتوي حبوب الكينوا على نسبة عالية من الألياف الغذائية والكثير من البروتينات التي تساهم في علاج ارتفاع السكر وتخفيف مخاطر هذا المرض، كما تقي من الإصابة بمضاعفات مرض السكري، وتحمي من زيادة حدة المرض بشكل كبير.

حبوب الكينوا لمرضى حساسية القمح

لكل من تعاني من مشكلة حساسية القمح أو ما يسمى بمرض سيلياك، عليها أن تناول حبوب الكينوا الرائعة. تعتبر هذه الحبوب من البدائل الصحية للأشخاص الذين لديهم حساسية من الجلوتين الموجود في القمح. يمكنك استبدال الأرز، بالقمح الموجود في الكينوا والذي لا يحتوي على جلوتين أو نشويات في مقابل نسبة كبيرة من البروتينات، وسعرات حرارية منخفضة. يمكنكِ سلقها حتى تذوب، ثم حضريها كعصيدة شهيّة بإضافة زيت الزيتون، عصير الليمون والبهارات إليها وتناوليها كوجبة كاملة!

حبوب الكينوا لفقدان الوزن الزائد

من أروع الفوائد الصحية التي تقوم بها حبوب الكينوا، هي أنها تساعد على انقاص الوزن والتخلص من الكيلوجرامات الزائدة. تعتبر حبوب الكينوا السلاح الخارق لفقدان الوزن والحد من الإصابة بالسمنة المفرطة، حيث أنها من أهم المصادر الغنية بالألياف الغذائية، و تساهم أيضاً في تعزيز عملية الهضم، و زيادة معدلات الحرق في الجسم. تساعد الكينوا على حرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء عملية الهضم و تخلص الجسم من الكربوهيدرات والدهون التي تتراكم في مناطق المتعددة. كما أنها تساعد على استقرار وثبات مستويات السكر في الجسم، نظرًا لإحتوائها على البروتين الذي يحتاج طاقة أكثر لتكسير وهضم مكوناته أثناء عملية حرق الدهون.

حبوب الكينوا لإزالة السموم من الجسم

تعمل حبوب الكينوا بشكل فعال على تنقية الدم من السموم التي تفتح الأبواب لإختراق المزيد من الأمراض الصحية للجسم. تؤثر السموم المتراكمة على أعضاء الجسم مما تجعله أكثر عرضة للإصابة بالأمراض مثل الإلتهاب الكبدي والفشل الكلوي ومشاكل الجهاز الهضمي وغيرها. لذلك، لا تستغني عن تناول حبوب الكينوا وأدرجيها إلى نظامك الغذائي بشكل مستمر للتخلص من السموم بشكل نهائي من الجسم.

