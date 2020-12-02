12 معلومه طبيه سريعة

مرأة

1 يُعد التوتر النفسي واحداً من أهم أسباب الإسهال. 2 يُساهم الزعتر في التخلص من الأميبا. 3 يُفيد استنشاق مغلي النعناع على طرد البلغم بالصدر، وهو يتمكن من التخلص على الكثير من الاضطرابات التي تحدث بالمعدة. 4 يؤدي نقص الفوسفور بالجسم إلى الشعور بالتعب. 5 يتسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم وتصلب الشرايين. 6 يعمل الثوم على حماية الإنسان من إصابته بنوبات قلبية أو تجلط بالدم. 7 إن إدمان الخمر يتسبب في إتلاف الخلايا بالمخ. 8 اتباع الرجيم القاسي يتسبب في ضعف الذاكرة. 9 تناول القهوة من الأشياء الخطيرة على مرضى القلب. 10 كلما تقدم سن الإنسان كلما قل شعوره بالصداع النصفي. 11 حدوث تضخم بالبروستاتا يتسبب في احتباس البول بالجسم. 12 تعمل الغدد الليمفاوية على حماية الجسم من الفيروسات والبكتيريا.