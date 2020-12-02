نتانياهو يشن حرب استيطان قبل رئاسة بايدن

عربيات ودوليات

القدس- الأناضول: فجّرت موافقة إسرائيل في العام 2010، على بناء 1600 وحدة استيطانية في مستوطنة «رامات شلومو» على أراضي بلدة شعفاط شمالي القدس الشرقية المحتلة أزمة إسرائيلية - أميركية، لتزامن القرار مع وجود نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في إسرائيل.

وبانتخاب بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأميركية بعد 10 سنوات فإن الحادثة تعود إلى الأذهان لتطرح تساؤلات عن موقف بايدن من الاستيطان بعد تنصيبه المرتقب رئيسا في 20 يناير المقبل. ويعارض الحزب الديمقراطي الأميركي، والرئيس الأميركي المنتخب نفسه، الاستيطان، كما عبر عن ذلك خلال حملته الانتخابية. ويخشى الفلسطينيون والإسرائيليون المؤيدون للسلام، أن تعمد الحكومة الإسرائيلية إلى إقرار مشاريع استيطانية ضخمة في مدينة القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل عام 1967، قبل تنصيب الإدارة الأميركية الجديدة.

وقال خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية بالقدس، إن هناك العديد من المخططات الاستيطانية التي تلزمها المصادقة من قبل السلطات الإسرائيلية المختصة، قبل تحويلها إلى واقع جديد على الأرض. واشار التفكجي إلى أن المشاريع تتضمن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنتي «جفعات هاماتوس» و»هار حوماه» جنوبي المدينة، و»رامات شلومو» و»عطاروت» شمالي المدينة.ولفت إلى أن «إسرائيل تعتقد إن بإمكانها أن تُخرج هذه المشاريع للعلن، وتبدأ بالتنفيذ».

واضاف ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو «يعتبر الاستيطان مكسبا شخصيا له، في ظل تعاظم قوة اليمين في إسرائيل، وبالتالي يعتقد أن الاستيطان يعزز فرص بقائه في الحكم، خاصة مع تصاعد الاحتجاجات الأسبوعية ضده إثر اتهامات الفساد الموجهة له».

وبحسب معطيات فلسطينية وإسرائيلية، فإن الاستيطان شهد طفرة خلال ولاية ترامب. وحذرت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية غير الحكومية، المتخصصة في رصد الاستيطان في الأراضي المحتلة، من إمكانية «فرض أكبر عدد ممكن من الحقائق على الأرض قبل تغيير الإدارة الأمريكية». أما منظمة «عرعاميم» الإسرائيلية غير الحكومية المتخصصة برصد الاستيطان في القدس الشرقية، فقالت، إن الحكومة الإسرائيلية «كشفت عن نيتها في تسريع مشاريع البناء الاستيطاني في الأيام الأخيرة من إدارة ترامب».

الى ذلك دان الأردن هدم البلدية الإسرائيلية في مدينة القدس درجا تاريخيا يوصل إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة، والمسجد الأقصى، جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الخارجية ضيف الله الفايز. وأكد الفايز في البيان رفض المملكة للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس الشرقية المحتلة المستهدفة تغيير هويتها العربية. واعتبر أن تلك الإجراءات انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو».

وطالب المسؤول الأردني الحكومة الإسرائيلية، بالتقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة، ووقف الانتهاكات ومحاولة فرض حقائق جديدة، ووقف المساس بهوية القدس، ومحاولة تغيير طابعها ومعالمها التاريخية.

