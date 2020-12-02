«كورونا» يهدد بـ «مجاعات» تنهش 235 مليون إنسان

عربيات ودوليات

جنيف – الوكالات: أطلقت الأمم المتحدة امس نداء لجمع مساعدات بقيمة 35 مليار دولار في 2021 للتصدي لتداعيات جائحة «كورونا» التي طالت عشرات ملايين الأشخاص فيما تلوح في الأفق نذر مجاعات عدة.

وقدر تقرير الأمم المتحدة حول الأوضاع الطارئة في العالم للعام 2021، أن 235 مليون شخص في العالم سيحتاجون إلى نوع من المساعدة الطارئة العام المقبل، أي بزيادة بنسبة 40 بالمئة مقارنة بعام 2020. وقال مارك لوكوك مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة للصحافيين إن «الزيادة ناجمة كليا تقريبا عن كوفيد-19».

وفي العام المقبل سيكون واحد من كل 33 شخصا بحاجة لمساعدة بحسب التقرير الذي شدد على أنه إذا كان جميع هؤلاء الأشخاص يعيشون في بلد واحد فسيكون خامس أكبر بلد في العالم. والنداء السنوي الذي توجهه وكالات الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى غالبا ما يرسم صورة كئيبة عن الاحتياجات المتزايدة الناجمة عن النزاعات والنزوح والكوارث الطبيعية والتغير المناخي.

لكن حاليا فإن الوباء الذي أودى بأكثر من 1,45 مليون شخص في العالم قد طال بشكل غير متناسب أولئك الذين يعيشون «على الحافة»، وفق التقرير. وقال لوكوك «الصورة التي نعرضها هي الأكثر كآبة وقتامة على الإطلاق حول الاحتياجات الانسانية في الفترة القادمة».

والأموال اللازمة ستكون كافية لمساعدة 160 مليون شخص هم من الأكثر ضعفا في 56 بلدا، بحسب الأمم المتحدة.

على صعيد متصل اعلنت «بايونتيك» الألمانية وشريكتها «فايزر» الأميركية امس تقديم طلب للحصول على ترخيص للقاح «كوفيد-19» في الاتحاد الاوروبي، ما يعطي الأمل بتوفر أولى اللقاحات في ديسمبر. وقالت المجموعتان في بيان انهما تقدمتا بطلب الإثنين من الوكالة الأوروبية للأدوية «للحصول على ترخيص مشروط لتسويق» لقاحهما بعد أن أظهرت الاختبارات بانه فعال بنسبة 95%. وأضاف البيان أن اللقاح «سيكون متوفرا في أوروبا قبل نهاية 2020» في حال نال الترخيص اللازم. وكانت المجموعتان تقدمتا بطلب للحصول على ترخيص من الوكالة الأميركية للدواء والغذاء في 20 نوفمبر. وفي حال وافقت عليها الوكالة الأميركية ستبدأ حملة تلقيح الأميركيين منتصف ديسمبر.

من جهتها اعلنت شركة «موديرنا» الأميركية التي طورت أيضا لقاحا انها تسعى للحصول على ترخيص لطرح لقاح «كوفيد-19» في الولايات المتحدة واوروبا.

