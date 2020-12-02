خلافات «نووية» بين حكومة روحاني والبرلمان

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طهران - الوكالات: اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة، امس عدم موافقة حكومة الرئيس حين روحاني على قانون يعتزم مجلس الشورى(البرلمان) اقراره، ويطلب فيه وقف الالتزام بموجبات نووية ابرزها تفتيش المنشآت بعد اغتيال العالِم محسن فخري زادة.

ووافق مجلس الشورى الذي يحظى المحافظون بغالبية كبيرة فيه، امس على الخطوط العريضة لمشروع «المبادرة الاستراتيجية لالغاء العقوبات» الذي يطلب من الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية الايرانية «وقف» زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، و«انتاج وتخزين 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% سنويا». وقال خطيب زادة في مؤتمر صحافي «أعلنت الحكومة بوضوح انها غير موافقة على هذه الخطة» مضيفا انه من وجهة نظر الحكومة «هذه الخطة غير ضرورية وغير مفيدة». وأشار المتحدث الى ان الحكومة الايرانية «تعارض القرار الذي صوت عليه البرلمان» لافتا الى انه اعلن سابقا انه «غير ضروري وغير مفيد وليس من الواضح ان كان ذلك المسار سيحقق الأهداف المرجوة منه». وأوضح ان القرار البرلماني «لم يأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر الحكومة ووزارة الخارجية».

كما اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية امس ان «ايران سترد بشكل مؤلم جدا على جريمة اغتيال فخري زادة» واتهم زادة اسرائيل باغتيال العالم النووي الايراني،مؤكدا ان «هناك قرائن وأدلة على ذلك».

وكان رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني (البرلمان) محمد باقر قاليباف اعتبر ان المجلس بمصادقته على الخطوط العامة لمشروع المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر قد «اوصل الرسالة لاعداء الجمهورية الاسلامية بأن اللعب من جانب واحد قد انتهى». ويتضمن مشروع المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر 9 بنود من ضمنها الزام الحكومة بالعمل على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وان تضع منظمة الطاقة الذرية الايرانية في جدول اعمالها استخدام اجهزة الطرد المركزي من الجيلين 6 و 8 وانشاء مفاعل للماء الثقيل مماثل لمفاعل «اراك» السابق وبناء مصنع لتخصيب اليورانيوم الفلزي.

وفي هذا السياق اكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية، بهروز كمالوندي امس ان طهران يمكنها اعادة احياء مفاعل «أراك» القديم بغضون شهرين. وأضاف «تطبيق البروتوكول الاضافي لا يؤثر مطلقا على عملية تخصيب اليورانيوم ولكن تعليق العمل به سيثير الشكوك حول انشطتنا النووية».

وبحسب آخر تقرير معلن نشر في نوفمبر، افادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» ان ايران تخصب اليورانيوم بنسبة اعلى من الحد الأقصى المسموح به بموجب الاتفاق (3,67%)، لكنها لم تتجاوز نسبة 4,5% ولا تزال ملتزمة بأنظمة التفتيش الصارمة التي تعتمدها الوكالة.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، رافاييل غروسي ان الوكالة لم تتبلغ من ايران وقفا لعمليات التفتيش. وقال «من الواضح ان احدا لن يربح من تقليص العمل الذي نقوم به معا او الحد منه او وقفه». وتابع المسؤول الأممي «ليست المرة الأولى التي تصدر مواقف مماثلة من برلمانيين» ايرانيين.

