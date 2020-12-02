الأمم المتحدة: 233 ألف ضحية للصراع في اليمن خلال 5 سنوات

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: اكد مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مقتل 233 ألف شخص خلال الصراع الدائر في اليمن على مدار 5 سنوات. وقالت المنظمة في بيان «لقد أودى الصراع في اليمن حتى الآن بحياة 233 ألف شخص.. وهذا الرقم الكبير غير مقبول».

من جهة أخرى دعا رئيس «بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة» أبهيجيت غوها، أطراف النزاع في اليمن إلى ضبط النفس «عقب التصعيد الأخير في انتهاكات وقف إطلاق النار في الحُديدة، المعلن عام 2018».

وقال غوها، في بيان نشره موقع الأمم المتحدة إن «الوقت حان لوقف إطلاق النار ووقف دوامة التصعيد العسكري التي ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي على الأرض».

الى ذلك قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني إن «المجزرة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي باستهداف منازل المواطنين في قرية القازة بمديرية الدريهمي، جريمة حرب مكتملة الأركان». وطالب الإرياني الأمم المتحدة والمبعوث الدولي لليمن، مارتن غريفيثس، وفريق الرقابة الدولية بـ «إدانة واضحة لهذه الجريمة النكراء والقيام بمسؤولياتهم في وقف جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة».

