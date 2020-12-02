مقتل قائد بالحرس الثوري في ضربة جوية على الحدود السورية - العراقية

عربيات ودوليات

بغداد – طهران - الوكالات: كشف مسؤولو أمن عراقيون ومسؤولون بفصائل مسلحة محلية ان ضربة جوية قتلت قائدا في الحرس الثوري الإيراني عند الحدود السورية العراقية في وقت ما من يومي السبت والأحد. ولم يتسن للمسؤولين تحديد هوية القائد الذي قالوا إنه قتل مع ثلاثة رجال آخرين كانوا معه في نفس السيارة. وقال مسؤولان أمنيان عراقيان بشكل منفصل إن السيارة كانت تحمل أسلحة عبر الحدود العراقية وأصيبت بعد دخولها الأراضي السورية.

وأضاف المسؤولان أن فصائل عراقية مسلحة تدعمها إيران ساعدت في استعادة الجثث. ولم يذكرا تفاصيل أو يحددا توقيت الحادث بدقة. وأكدت مصادر عسكرية محلية ومصادر من جماعات مسلحة الرواية. ولم يتسن لـ «رويترز» التحقق بشكل مستقل من أن قائدا إيرانيا قد قتل.

في المقابل أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، خلال مؤتمر صحافي، «عدم وصول أي تقرير بشأن إدعاء هجوم طائرة مسيرة على قائد في الحرس الثوري على حدود سورية»، معتبرا ذلك بأنه «فبركة خبرية على الأرجح»، وشنت إسرائيل غارات جوية على ما قالت إنها مجموعة كبيرة من الأهداف السورية والإيرانية في سورية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنها ستستمر في سياستها بضرب الأهداف الإيرانية في المنطقة مع استعداد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمغادرة البيت الأبيض.

ويتخوف مسؤولون عراقيون من اندلاع مواجهة قبيل تولي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن منصبه، إذ يعتبر أقل ميلا إلى مجابهة إيران مقارنة بإدارة ترامب.

