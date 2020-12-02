بايدن يتلقى أول «إحاطة رئاسية» .. ويشكل فريقه الاقتصادي

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واشنطن – الوكالات: تلقى جو بايدن أول إحاطة أمنية سرية كرئيس أميركي منتخب، وكشف عن فريقه الاقتصادي بعد أسبوع من الإعلان عن فريقيه الأمني والدبلوماسي. فيما صدّقت ولايتا ويسكونسن وأريزونا على نتائج الانتخابات بفوز بايدن. وتخص هذه الإحاطة اليومية الأمنية السرية التي تقدمها الأجهزة الاستخباراتية التطورات الجارية في العالم والمخاطر التي تهدد الأمن القومي الأميركي ومصالح البلاد؛ وذلك لكي يكون الرئيس جاهزا لمواجهتها عند تسلمه رسميا السلطة في 20 يناير المقبل. وكان الرئيس دونالد ترامب رفض في الأسبوعين الماضيين أن يتلقى بايدن هذه الإحاطات الاستخباراتية بسبب تشكيكه في فوز منافسه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من الشهر الماضي، وطعنه في نتائج العديد من الولايات التي فاز فيها المرشح الديموقراطي. وكشف الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن عن أسماء مرشحين لشغل مناصب اقتصادية بارزة في إدارته، من بينهم وزيرة الخزانة، وذلك بعدما اختار بايدن فريقا نسائيا لإدارة الاتصالات في البيت الأبيض. ورشح بايدن جانيت يلين لمنصب وزيرة الخزانة (المالية) وهي التي شغلت إبان ولاية الرئيس الديموقراطي السابق باراك أوباما منصب رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي). كما رشح الرئيس المنتخب أديوالي أدييمو ليكون أول نائب لوزيرة الخزانة من أصول أفريقية، إضافة إلى نيرا تاندين لرئاسة مكتب الإدارة والميزانية، وسيسيليا راوس لرئاسة مجلس المستشارين الاقتصاديين. في هذه الأثناء صدّق حاكم ولاية ويسكونسن توني إيفرز على فوز الديموقراطي جو بايدن بأصوات الولاية في انتخابات الرئاسة الأميركية. وقال إيفرز في بيان «أديت اليوم واجبي في التصديق على نتيجة انتخابات الثالث من نوفمبر وكما يستلزم قانون الولاية والقانون الاتحادي وقعت على شهادة التصديق على قوائم ناخبي الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس». وأكدت لجنة الانتخابات في ولاية ويسكونسن فوز بادين في الولاية، بعد إعادة فرز الأصوات في مقاطعتين.